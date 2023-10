Nicaragua impide ingreso al país a periodista Marcos Medina: "He sido desterrado de mi patria"

10:42 AM

El periodista nicaragüense Marcos Medina confirmó que a través de la Dirección de Migración y Extranjería el régimen de Daniel Ortega le impidió a él y su familia el ingreso a Nicaragua este 24 de julio.

“Quiero confirmar que en efecto, he sido desterrado de mi patria, junto a mi familia. Ha sido una triste y dolorosa noticia pero nos llena de esperanza que vendrán mejores tiempos de la mano del Altísimo”, expresó el comunicador a través de un comunicado este 25 de julio.

El también periodista de radio Corporación y director de la plataforma digital Fuentes Confiables explicó que la notificación la recibió de parte de la aerolínea momentos antes de abordar el avión que pensó lo llevaría de regreso a Managua.

“Sucedió cuando nos disponíamos a regresar a Nicaragua, la aerolínea me notificó que no podíamos abordar por una orientación recibida de parte de las autoridades de Migración de Nicaragua. No hubo mayor explicación”, detalló.

Asimismo, el comunicador señaló que su trabajo siempre ha estado apegado al profesionalismo pese a la polarización que atraviesa Nicaragua.

LEER MÁS: Lucía Pineda Ubau es la periodista más creíble de Nicaragua, según encuesta de CID Gallup

“Mi trabajo como periodista siempre ha sido apegado al profesionalismo y objetividad. He tenido una visión amplia para atender las diversas opiniones, aún en medio de la polarización que se vive en la sociedad nicaragüense”.

Finalmente, el periodista Marcos Medina agradeció las muestras de afecto que desde que se conoció su destierro le han hecho llegar a él y su familia.

“Agradezco a quienes desde el primer momento han estado apoyándome emocionalmente y preocupados por mi familia. No hay palabras para agradecer esa cercanía y aprecio”.

Más de 200 periodistas exiliados desde 2018

En los meses de abril a junio del 2023, Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), documentaron 18 casos de violaciones a la Libertad de Prensa en Nicaragua. Entre los cuales se identificaron trece víctimas (6 mujeres y 7 varones).

En este mismo período, FLED reportó que 23 periodistas se exiliaron como consecuencia del hostigamiento, amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales.

Para un total de al menos 208 comunicadores entre periodistas y otros trabajadores de medios que se han exiliado entre el año 2018 y el primer semestre del 2023, teniendo a Costa Rica como principal país de refugio, seguido de Estados Unidos y España.