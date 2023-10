Jinotepinos molestos porque dictadura “hizo añicos” tradiciones en honor a Santiago Apóstol

No hubo tope de santos e impusieron que las imágenes no fueran cargadas

La iglesia de Santiago Apóstol, en Jinotepe, estaba abarrotada de feligreses y promesantes que dijeron presente para demostrar al régimen que aún prohibiendo que las imágenes de Santiago, San Sebastián y San Marcos fueran cargadas en hombros para recorrer una cuadra hasta la plaza, la fiesta religiosa se celebró.

“El chiste más grande es que el alcalde, que representa la inquisición del gobierno está en primera fila en la misa, a ese señor debería darle pena porque nunca se nos había prohibido celebrar al patrón Santiago, ni siquiera lo dejaron que lo cargaran una cuadra, obligaron a que cada una de las tres imágenes se fueran por separado y solas a la plaza Santiago”, expresó un feligrés.

Y es que la eucaristía solemne fue celebrada por el cardenal Leopoldo Brenes, quien recibió muestras de afecto del pueblo jinotepino, que se desbordó para saludarlo, mientras que, como dijo el feligrés, Mariano Madrigal, alcalde de Jinotepe y adepto a la dictadura, devotamente participaba en el oficio religioso.

“El alcalde, sabiendo lo que pasa entre sus gobernantes y la iglesia, vino como si nada, pero no me gustó que el cardenal, aunque debe ser por mantener la paz, le haya agradecido en sus palabras a él y demás autoridades, el padre Milton (Tobías, párroco de Santiago) pues ni modo, tenía que hacerlo porque convive con ellos, pero el cardenal no tenía por qué”, dijo un devoto molesto.

"El pueblo no olvidará esto"

Una promesante aseguró que “el gobierno no sabe lo que hace, ellos creen que ya ganaron la batalla, pero no solo están acorralando a la iglesia, sino que a los promesantes nos niegan la oportunidad de expresar nuestra gratitud por fe a Santiago. Mi promesa es bailar durante toda la procesión, porque mi hijo tuvo un accidente y le iban a amputar la pierna y se le salvó, pero ahora qué promesa voy a pagar si subieron las imágenes y se las llevaron como si cometieron algún delito”.

Por otro lado, el malestar también era contra la policía, porque aseguran que ellos fueron los que impusieron que el santo no saliera.

“Mirá el parque, mirá la esquina este de la iglesia, ahí está la policía, para intimidar a uno. Nunca se ha visto que las tres imágenes vayan cada una por su lado, pero ahora hicieron que cada santo se fuera en un viaje diferente, porque los trasladaron en la misma camioneta, parecía ambulancia, no sé qué les costaba dejar que los tres se fueran en hombros, como siempre, si solo era una cuadra y pico que iban a caminar. El pueblo no va a olvidar esto”, dijo otra promesante que movía su huipil al son de la marimba.

Y es que solo había una camioneta para trasladar las tres imágenes, lo que molestó a algunos de los asistentes, pues consideran que hicieron añicos la tradición.

“Como ya se sabe que en este país vivimos a los caprichos de la Chayo, al menos hubieran conseguido una camioneta para cada imagen y así que se fueran los tres juntos, como siempre han andado, pero aunque quisieron matar la tradición, hubo fiesta y habrá fiesta siempre en honor a Santiago”, concluyó una jovencita.