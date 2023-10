Nicaragua prohíbe ingreso de periodista Armando Amaya, otro nacional forzado al destierro

Amaya viajó a Guatemala, cuando iba abordar el avión de retorno la aerolínea le notificó que no podía ingresar a Nicaragua

El periodista Armando Amaya, quien dirige la plataforma digital “La Cutacha Noticiosa” se sumó a la larga lista de periodistas desterrados por el régimen de Daniel Ortega. El reportero confirmó a 100%Noticias que tiene que lavar carros para sobrevivir en Guatemala.

Luego que se conoció que el régimen impidió el ingreso del periodista Marcos Medina, Amaya tomó valor para denunciar que en enero de este año vivió una situación igual.

“Yo viajé a Guatemala el 26 de enero a mi graduación, un curso impartido por FLACSO dirigido a las noticias inclusivas, entonces el 28 que yo iba a retornar a Nicaragua se me negó la entrada al país sin ninguna razón, sin ningún motivo la línea aérea me dice que el gobierno de Nicaragua niega la entrada a mi persona”, informó a 100%Noticias.

Ahora en Guatemala, el periodista cuenta que ha tenido que lavar carros para poder reunir dinero para pagar renta, reconoce que se encuentra en una situación compleja.

“Con ayuda de algunos colegas, he estado medio sobreviviendo, pero es difícil, no hay oportunidades en estos momentos, he decidido lavar carros para poder recoger para la renta, entonces es muy compleja la situación”, expresó.

Según el reportero, Daniel Ortega mira a los periodistas como “criminales”, al recordar al comunicador Victor Ticay, quien es preso político por cubrir una procesión religiosa en el país.

“El simple hecho de informar te hace un criminal para Ortega. Sin embargo nosotros no cesamos de publicar y decir la verdad ese es nuestro rol, nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua. Aprovecho este espacio para informarte que varios colegas que apoyan la plataforma La Cutacha Noticiosa se han ido del país y ahora están en Estados Unidos por motivos de persecución y por su propia seguridad recordemos que tenemos a un colega que está preso y otros que siguen siendo perseguidos por el régimen en Nicaragua”, manifestó.

Amaya quien lleva seis meses en el exilio, refiere que es dura la situación pero espera en Dios que todo mejore “el hecho de informar no justifica que actúe contra los periodistas ni contra la misma población, es un abuso de poder lo que se está ejerciendo en Nicaragua”.

Al menos 208 comunicadores nicaragüenses se han marchado del país al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen de Ortega, según un informe divulgado el pasado 10 de julio por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras los controvertidos comicios de noviembre de 2021, en los que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.