Nicaragüense Roxy Williams y su equipo ganan trofeo por diseño de estaciones espaciales en Europa

La joven afro indígena, Roxy Williams, será la primera nicaragüense en participar en el Space Station Design Workshop o Taller de diseño de estaciones espaciales del Institute of Space Systems at the University of Stuttgart.

En redes sociales, Williams compartió que es la única representando a Centroamérica, lo que la llena de mucha felicidad.

“Me da mucha felicidad compartir que nuestro diseño de estación espacial ganó y nuestro trofeo con el nombre de nuestro equipo y estación espacial queda en el Instituto de Sistemas Espaciales de la Universidad de Stuttgart”, escribió en Facebook.

Según la joven, la clave fue el trabajo duro en equipo, al mismo tiempo, aseguró que fye una experiencia enriquecedora donde se dejó guiar por los expertos.

“Trabajamos duro, dormimos pocas horas, pero siempre emocionados por aprender algo nuevo y nuestro resultado final. Personalmente, mi experto me guió increíblemente, fue genial tenerlo allí apoyando también. Por supuesto, como equipo lo dimos todo y disfruté cada momento, di todo mi empeño en lo que trabajé, estuve con un astronauta alemán de la ESA - European Space Agency, Reinhold Ewald, quien me felicitó por mi trabajo y esfuerzo”, expresó.

Leer más: Roxy Williams podría ser la primer nicaragüense en convertirse en astronauta

Agrega “Ganamos e hicimos un gran trabajo. Trabajando hacia mis metas y aquí un video. ¡Gracias por todo, gracias Space Generation Advisory Council por compartir estas oportunidades”.

Williams agradeció al Institute of Space Systems at the University of Stuttgart por la oportunidad porque implementará los aprendizajes que recibirá durante ese tiempo.

Sostiene que es un sueño hecho realidad ser parte del esfuerzo innovador, "estaré trabajando junto a algunas de las mentes más brillantes en el campo de la exploración espacial. Esta increíble oportunidad me permitirá contribuir con mi experiencia y pasión por la tecnología espacial, ya que nuestro objetivo es ampliar los límites de la exploración humana y fomentar la innovación más allá de nuestro planet", escribió.

En su escrito, Williams destacó a los mentores que le ayudaron a lograr ese sueño "Gracias Consejo Asesor de la Generación Espacial por ser la conexión con oportunidades maravillosas como esta y por ser la organización que me ha permitido tener amigos espaciales increíbles que ahora son incluso como una familia, y por darme la oportunidad de conocer a mi mejor amigo. También un gran saludo a mi universidad ULACIT por todo el apoyo!!".

Williams de 22 años es una estudiante de Ingeniería en Software de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (Ulacit) en Costa Rica, se ha vuelto en una estrella no fugaz para la industria aeroespacial de la región latinoamericana, por desarrollar y liderar varios proyectos.

Actualmente forma parte de la organización internacional Space Generation Advisory Council (SGAC por sus siglas en inglés), asegura que es un honor y un reconocimiento por todas las contribuciones y el trabajo en el sector espacial.

Siga Leyendo: Eligen a estudiante nicaragüense como “Líder Emergente del Espacio”

La niña de Bilwi Puerto Cabezas

El camino de Roxy inició en la costa caribe de Nicaragua, en Bilwi, Puerto Cabezas. Tuvo que desplazarse a la capital, Managua, debido a la falta de oportunidades en el territorio.

Al llegar a Managua únicamente hablaba miskito, por lo cual se vio forzada a aprender español.

“Cuando estaba aprendiendo español tuve mucha discriminación, la gente se burlaba de mi acento, eso fue muy difícil y sí me marcó. Ahora hablo miskito más español, inglés y también alemán”.