Eligen a estudiante nicaragüense como “Líder Emergente del Espacio”

La estudiante se destaca entre los 30 jóvenes de todo el mundo que fueron escogidos para viajar al Congreso Internacional de Astronáutica que se llevará a cabo en Francia

La joven Roxy Williams, una estudiante nicaragüense de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), de Costa Rica, fue elegida por la Federación Internacional de Astronáutica como “Líder Emergente del Espacio”, informó el diario La República en su sitio web.

La brillante estudiante se destaca entre los 30 jóvenes de todo el mundo que fueron escogidos para un programa que les permite viajar al Congreso Internacional de Astronáutica (IAC), que se llevará a cabo el 22 de septiembre en París, Francia.

“El programa selecciona a jóvenes que han contribuido a la industria espacial de gran manera, en mi caso he desarrollado y creado estrategias para establecer el avance de educación espacial en nuestra región centroamericana, he creado oportunidades para que otros jóvenes también se involucren en el sector espacial y también he trabajado en propuestas de desarrollo de tecnologías espaciales”, comentó Williams en una nota de la ULACIT.

Roxy es originaria de Bilwi, en el Atlántico nicaragüense, y tiene raíces afro-indígenas. Se destacó por construir un cohete de combustible sólido, tras participar en un campamento aeroespacial en Costa Rica. Con esa experiencia decidió estudiar ingeniería informática, pues sueña llegar algún día a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A los 9 años de edad Roxy Williams, solo hablaba el dialecto Miskito, y ahora domina otros tres idiomas (español, inglés y alemán). Y es la presidenta de Society of Woman In Space Exploration (SWISE Costa Rica, la Sociedad de Mujeres en la Exploración Espacial).

En el Congreso Espacial, Williams, tendrá la oportunidad de presentar tres investigaciones o “Research Papers” que también llevaron un proceso de selección y fueron escogidos para ser presentados durante el evento, que será de gran importancia para los participantes.

Una de las investigaciones tiene por título "Datos de observación de la tierra, una forma de encontrar idoneidad para sitios de refugios y crear resiliencia en la Costa Caribe de Nicaragua", que se perfila como el primer documento que la joven nicaragüense presentará ante los presentes.

El siguiente trabajo investigativo es la "Evolución de la educación espacial en Nicaragua a través de una serie de “webinars bilingüe” en diferentes áreas especiales".

El tercer documento que ha preparado la joven nicaragüense es "Diseño de misión de retorno de muestras de mercurio utilizando sistemas y tecnologías innovadoras".

La República detalló que "Williams es además presidenta de la Sociedad de Mujeres Una Exploración Espacial en Costa Rica y actualmente está trabajando en varios proyectos, una de sus misiones es traer muestras de mercurio".

Roxy Williams ahora formará "punto nacional de contacto de Nicaragua" para la organización de “Space Generation Advisory Council” que tiene como objetivo representar a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del espacio ante las Naciones Unidas, las agencias espaciales, la industria y el mundo académico, señaló el medio costarricense.