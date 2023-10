A tres años de la quema de la imagen de la Sangre de Cristo, el primer gran ataque a la iglesia católica de Nicaragua

09:39 AM

Era el 31 de julio del año 2020. Nicaragua estaba enfrentando la pandemia del Covid-19, cuando un golpe fuerte hirió muchos corazones: la centenaria imagen de la Sangre de Cristo ardió en llamas. Su fino rostro se desprendió, sin embargo, quedaron intactos los rasgos.

Primero fueron llamas que crecieron aceleradamente, vieron a un hombre tirar algo y luego tirarse por los muros de la catedral. El humo invadió la capilla y los fieles que veneraban a la imagen con más de 300 años en Nicaragua, salieron para salvar sus vidas. Cuando las densas columnas de humo empezaron a disiparse, quedó expuesta la barbarie: la imagen de Jesucristo estaba quemada.

La noticia se convirtió en última hora en los medios de comunicación independientes. Los últimos que quedaban en el país pudieron acudir y documentar con fotos y videos el cobarde ataque con bomba molotov que provocó que la capilla, visitada por cientos de fieles cada año, ardiera y se redujera a cenizas la estructura transparente que recubría la imagen.

Sacerdotes arrodillados, llorando y sin poder creer lo que veían, además de la consternación de las religiosas que estaban en la Catedral de Managua. Mientras tanto, Rosario Murillo daba su versión oficial, la que querían hacer creer: fueron veladoras las que provocaron el incendio.

“Lamentablemente se combustionó la estructura por la presencia de velas que coloca la feligresía”, dijo Murillo, quien adelantó que se realizaría un peritaje. Sin embargo, a su paso salió un Cardenal Leopoldo Brenes indignado, que contradijo a la consorte de Daniel Ortega y aseguró que en la capilla no había cortinas y que el incendio fue provocado por una gran explosión y no una vela.

“Este fue un acto planificado. Un acto de terrorismo”, con esas palabras, el Cardenal Brenes dejaba por sentada la postura de la iglesia opuesta a la gubernamental.

Y el cardenal no hablaba en vano. En la catedral había fieles orando y vieron cómo un hombre, con suéter y capucha en una Managua con sus altas temperaturas características, dijo que iba a “la Sangre de Cristo” y lo vieron “tirar algo”.

“Quiero dejar muy claro, porque puede haber especulaciones, de decir que fue producto de una candela o de una veladora. ¡Quiero decir que no había veladoras allí!”, dijo Brenes durante conferencia de prensa, contradiciendo la versión de Murillo.

Un pueblo consternado

Las redes sociales estallaron cuando se conoció la noticia y muchas personas acusaron directamente a la dictadura de haber mandado a quemar la imagen.

“Ese día lloré como si fuera una niña, miraba convertida en carbón la imagen a la que desde niña me aferré con mucha fe, cuando me diagnosticaron un cáncer, pero como le digo, me aferré, iba una vez al mes con mi madre a la Sangre de Cristo, desde que estaba en la iglesia de Montetabor, en Bello Horizonte y después ya en la catedral”, recuerda Minerva.

“Desde que vi la noticia yo supe que la Chayo era culpable, porque acuérdese que ya las turbas habían entrado dos veces a la catedral, no la respetaron. Lo peor fue cuando no dejaban dar la misa de las exequias de Ernesto Cardenal, el sandinismo no respeta nada y yo le dije a mi marido, esto es solo el inicio y ya ve hasta dónde han llegado con monseñor Rolando Álvarez preso”, dijo Minerva a 100% Noticias.

La imagen de la Sangre de Cristo es uno de los grandes símbolos de la iglesia católica a nivel nacional, y por ello, quemarla era verdaderamente significativo.

“Quemando la imagen nos dieron un duro golpe como católicos, pero tres años después seguimos manteniendo la fe, eso no lo pueden confiscar, ni apresar ni desaparecer. Nosotros veneramos imágenes, pero la fe va más allá de cualquier figura y eso no lo han podido entender. Sí nos entristeció ver nuestra preciosa Sangre de Cristo incinerada, pero también nos fortaleció ver que a pesar de ser madera, no se hizo cenizas, ahí quedó el Cristo colgado de la cruz, como diciendo seguimos de pie”, señaló Emperatriz, otra devota católica.

Cenidh se pronunció

El informe de los bomberos siguió la línea del discurso de Rosario Murillo, sin embargo, en ese momento el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos brindó un informe detallado.



En un comunicado emitido tras una inspección en el lugar, la Policía descartó que el incendio fuese provocado por un cortocircuito eléctrico y aseguró no haber hallado "residuos de pólvora artesanal, sustancias explosivas de origen industrial, ni acelerante tipo hidrocarburo”, descartando así el posible estallido de una bomba molotov.

"Lo que sucedió a la sagrada y venerable imagen de la Sangre de Cristo es una herida grave, no solo a la dignidad y sensibilidad católica, sino de todo nicaragüense de buena voluntad. Es un daño y agravio religioso. Daño histórico y cultural de magnitudes dantescas”, escribió monseñor Rolando Álvarez en su Twitter.

El Cenidh tituló su informe “Atentado terrorista contra la capilla de la imagen de la Sangre de Cristo en Catedral de Managua”, y en el último párrafo escribieron: “El CENIDH lamenta que a pesar de la disposición del experto colaborador del CENIDH para realizar in situ esta valoración la misma no pudo realizarse por diferentes limitaciones propias de la situación. Sin embargo, se tienen suficientes elementos para descartar las conclusiones del informe policial, por poseer vicios de nulidad, no respetó los procedimientos técnicos, la neutralidad y el profesionalismo al emitir conclusiones sesgadas a intereses políticos particulares, por lo que el CENIDH exige una investigación internacional para que este grave hecho no quede en la impunidad.

Esa investigación internacional no se dio, por el contrario, lo que ha venido después para la iglesia católica ha sido más represión, cárcel y exilio para sus sacerdotes y obispos.