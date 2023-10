11:36 AM

A través de un comunicado el Consejo Nacional de Universidades (CNU) confirmó que tomó posesión de las últimas universidades privadas que fueron ilegalizadas por el Ministerio de Gobernación el pasado 28 de julio.

A 24 horas de anunciarse la ilegalización de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr (UENIC) y la Asociación Universidad de Occidente (UDO), el CNU divulgó un comunicado anunciando su posesión.

“El Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector del subsistema de Educación Superior, hace del conocimiento público que continúa trabajando de forma intensamente para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de las extintas: Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr (UENIC) y la Asociación Universidad de Occidente (UDO),” cita el documento.

El CNU señaló que pasó a ocupar todas las sedes de estas universidades canceladas y estará atendiendo con normalidad a los estudiantes.

“Cabe destacar que las diferentes sedes universitarias han sido asumidas de manera directa e inmediata por las universidades que conforman el Consejo Nacional de Universidades (CNU), para garantizar la pertinencia y calidad educativa, por lo que están atendiendo normalmente a los estudiantes en los horarios establecidos”, concluyó el comunicado.

Siguen esperando

Estudiantes de la ilegalizada Universidad Rubén Darío aprovecharon el anuncio para consultar al ente regulador información sobre la renovación de sus clases y denunciaron que a cuatro meses de la cancelación de esa casa de estudios superiores no han sido convocados.

Anabel es una estudiante de cuarto año de la carrera de Farmacia en la UDO de Managua, dice que la noticia la recibió de desayuno. “Mi mamá me pidió que esperara y no me moviera porque van a pensar que llegamos a tomarnos la universidad y la verdad lo único que queremos es saber qué pasará con nosotros porque desanima que nuestro esfuerzo se pierda”.

Tanto Anabel como su familia dicen que es una noticia lamentable pero ya la esperaban.

Cancelación de universidades

El pasado 28 de julio, fueron ilegalizadas ambas universidades bajo el acuerdo ministerial 99-2023-OSFL y 100-2023-OSFL publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos asociaciones canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la UENIC emitía documentos institucionales como Universidad con logotipos pertenecientes al CNU y CNEA, sin autorización. Además, las sedes de UENIC y algunas de sus ofertas académicas no están autorizadas.

Por su parte, Gobernación precisó que la UDO imparte carreras no autorizadas por el CNU en sus tres sedes de Managua, León y Estelí.

“No cuenta con los mínimos de calidad ante el CNEA, tiene diferencias académicas en sus asignaturas, números de docentes y estructura de funcionamiento”.

Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.

Y ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.