Monseñor Silvio Báez envía mensaje a obispo Rolando Álvarez, a un año de su secuestro

Monseñor Silvio José Báez tituló “Hermano Rolando” el mensaje que le escribió al encarcelado monseñor Rolando Álvarez para expresarle su cercanía cariñosa de hermano y recuerda la última vez que hablaron, cuando el obispo de Matagalpa tenía curia por cárcel.

“Te envío este mensaje, como hermano y amigo, pidiéndole al Señor que a través de sus misteriosos caminos que no son los nuestros (cf. Is 55,9), te haga percibir en el corazón en este momento mi cercanía cariñosa de hermano y la de la gran mayoría de los nicaragüenses que te aman tanto”, inicia monseñor Báez.

Asimismo, le manifiesta que desearía hablar con él, como cuando lo llamó por teléfono al inicio de su secuestro desde la Curia de Matagalpa.

“Todavía resuenan en mis oídos tus palabras serenas, llenas de firmeza y de esperanza. En aquella ocasión, te prometí que no te dejaría solo, que te apoyaría cada día y que mi voz sería tu voz. Y aquí estoy junto a ti. Hermano, siento como propio este tiempo de oscuridad y de sufrimiento que vives, porque yo sé por experiencia lo doloroso que es para un obispo verse obligado a estar lejos de su pueblo”, relata Báez.

Por otro lado, manifiesta que no ha dejado de recordar a monseñor Álvarez en su oración “ni de mencionar tu nombre, de denunciar la injusticia que cometen contra ti y de exigir tu liberación incondicional”.

Báez afirma que monseñor Rolando Àlvarez no está solo, “aún confinado y solitario, allí estamos contigo todos los que te queremos. Te acompaña el amor de tu familia, que sufre angustiada tu ausencia. Te acompaña con su cariño y su oración el pueblo de Dios que se confió a tu ministerio pastoral en Matagalpa y Estelí y toda la Iglesia de Nicaragua. Te acompañan las voces y el corazón de tantos nicaragüenses que te quieren y te admiran y han visto en tu persona y en tu vida una luz y una esperanza para nuestra sufrida patria”.

Asimismo, asegura que ambos están unidos por el amor a la tierra de lagos y volcanes que los vio nacer y a la que aman; además de la fe en Jesucristo, liberador de la humanidad oprimida por el mal y el pecado; y el mismo ministerio apostólico al que los ha llamado la Iglesia como sucesores de los Apóstoles.

“Nos une el dolor que sentimos por nuestra patria secuestrada y sometida a la irresponsabilidad, la maldad y la irracionalidad de una dictadura inhumana. Nos unen también tantos años de amistad, en los que hemos reído y llorado juntos, en los que tantas veces reflexionamos con seriedad y muchas otras tantas rezamos llenos de fe. Fueron años en los que nos atrevemos a soñar juntos en una Nicaragua nueva construida en libertad, paz y justicia, y en una Iglesia fiel a Jesucristo, en salida misionera y al lado de los pobres y de las víctimas”, exalta monseñor Báez, quien vive exiliado en Estados Unidos.

También asegura que Dios es quien está al lado de Álvarez y que con él comparten el aislamiento injusto y la soledad, algunos sacerdotes, que solo han querido ser fieles a Jesús, anunciando la verdad de Dios y estando al lado del pueblo más sufrido.

“Estoy seguro, Rolando, que en tu corazón de hombre justo y pastor bueno, hay espacio para ellos y que sufres más por ellos que por ti. En su confinamiento y su dolor, brillará también el consuelo y la luz del Dios que ilumina nuestras noches y nos libera de toda esclavitud”, prosigue.

Caso de cinismo fabricado

Monseñor Báez señala que la tortura de monseñor Àlvarez es culpa de quienes, “sedientos insaciables de poder y cegados de soberbia y de maldad, tienen sometida a Nicaragua, quieren mostrarte como responsable de delitos inexistentes que ellos mismos se han inventado. Han luchado por doblegarte y, al no poder, te han fabricado un caso con cinismo y calumnias, como hicieron Herodes y Pilatos con Jesús. Han luchado por callarte y, al no lograrlo, te han sometido a una farsa de proceso judicial que ni ellos mismos se creen, hasta encerrarte injustamente en una cárcel. Nos quieren engañar, pero los engañados serán ellos; quieren condenarte, pero se están condenando a sí mismos”.

Báez dice que el obispo de Matagalpa está preso por ser íntegro, por ser profeta de Dios, por esparcir esperanza.

“Tu palabra y tu presencia incomodaba a los tiranos, por eso te han encarcelado. Los ahogaba tu palabra profética, que ha hecho resonar en todo el país la frescura del evangelio de Jesús. Se sentían temerosos ante tu capacidad de hacer soñar al pueblo con una sociedad nueva, en donde se pudiera cosechar la tierra con esperanza, trabajar con dignidad, opinar sin miedo, moverse con libertad y sonreír con el corazón”, apunta.

Compara la cárcel de monseñor Rolando con la de Jesús, por ser testigo de la verdad y profeta del amor, por ser un pastor cercano y bueno, por ser un hombre íntegro y libre.

Y el prelado fue más allá al decir que quienes lo han secuestrado, terminarán siendo víctimas de su corazón endurecido y lleno de oscuridad.

“Un día tendrán que dar cuenta ante la justicia de los hombres y ante el tribunal de Dios. Ellos no aman la vida, no conocen el amor, se atemorizan ante el poder de la oración, no temen a Dios. Tú, hermano, querido, verás la luz y serás libre. Volverás a dar testimonio de la verdad de Jesús y seguirás acompañando como pastor el camino de un pueblo crucificado que ciertamente resucitará”, vaticina.

Exige liberación

Con denuncia y oración, monseñor Báez dice que están luchando por la liberación de monseñor Rolando Álvarez.

“Pedimos tu libertad denunciando. Los que te conocemos y te queremos no nos hemos callado, seguimos alzando la voz para que esta injusticia, este crimen, que cometen contra ti, termine muy pronto. No dejaremos de exigir tu liberación. No callaremos hasta tenerte otra vez entre nosotros”, insiste.

También dijo que piden su libertad sobre todo en la oración, porque el pueblo de Dios lo recuerda y reza por él. Recordó que le han pedido también a la Iglesia en el mundo entero que se una a la denuncia y a la oración, por lo que desde muchas diócesis y parroquias del mundo el pueblo de Dios está orando por su liberación.

“Dios actuará, quizás no en el tiempo y de la forma que imaginamos, pero actuará, liberándote de las cadenas inicuas que te atan y renovando tu vocación de pastor al servicio de tu pueblo. Rolando, estoy contigo allí donde estés, para acompañarte en tu soledad, para susurrarte al oído mi cariño de hermano y amigo, para recordarte cuánto te ama Nicaragua y para rezar contigo “Padre nuestro, que estás en los cielos (…), venga a nosotros tu reino ” (Mt 6,9-10). Amén”, concluye monseñor Báez.