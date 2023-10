“Da miedo que jóvenes que buscaron matrícula en otras universidades sean perseguidos”, dice ex docente UCA

Luego de conocerse la noticia de la cancelación de la Personería Jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua, Douglas Castro, ex docente de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) señaló que se debe prestar atención a los jóvenes que buscaron matrícula en otras universidades privadas, porque pueden ser objeto de persecución y hay que denunciar, también asegura que no es descabellado que cancelen los colegios relacionados con los Jesuitas.

Al hablar sobre si los alumnos llegarán a las aulas de la Casimiro Sotelo dijo que el dilema es enorme, en el sentido de que muchas personas no quieren estar en una institución adoctrinante, que ejerce persecución política, al punto que están pensando que vale la pena perder el tiempo estudiado y comenzar de cero fuera del país en una universidad distinta.

“Tratar de hacer un traslado que ya sabemos que la dictadura bloqueó los expedientes académicos para impedir esto e inclusive a otras universidades privadas, los están persiguiendo en esas universidades, lo cual también hay que denunciar porque recordemos que no solo es el tema del adoctrinamiento, sino el miedo de que estos jóvenes también pueden ser sujetos de una represión y un mayor acoso e inclusive el encarcelamiento, porque esta noticia de estas tres jóvenes y otras personas es un mensaje de alerta para los jóvenes pero también para los padres de familia”, argumenta Castro.

Castro señala que, como hay un proyecto totalitario en Nicaragua, el régimen lo que quiere es controlar todo espacio, “no quiere dejar ningún espacio independiente ya ni siquiera opositor, pues en Nicaragua hacer oposición no se puede, pero penalizan simple y sencillamente no seguir los dictámenes de la dictadura, eso para ellos es rebelión, entonces están tratando de aplastar todo espacio de disidencia”.

Lea más: UAM retira matrícula a más de 600 alumnos de UCA Nicaragua, por órdenes de régimen

En cuanto a qué puede pasar con los colegios, dijo que “tenemos que esperar la secuencia lógica de este modelo y es que vayan por este tipo de colegios, sobre todo los vinculados a la iglesia católica, porque recordemos que el ataque a la compañía de Jesús es un ataque en el marco de una persecución religiosa a la institución que ellos ven como el principal obstáculo para tener ese control total del país”.

Considera que “no nos debería de extrañar que vayan contra el Colegio Centroamérica, contra el Instituto Loyola, que vaya contra los colegios Fe y alegría, que son miles de estudiantes, más de 50,000 estudiantes en todo el país, eso no nos debería asustar. Ojo, tampoco es un tema de que uno desea que eso pase, es el análisis que estamos haciendo”.

Castro asegura que todas estas decisiones la dictadura ya las había tomado y solo las están ejecutando, y considera que “es bastante preocupante y lo que se necesita es que la ciudadanía, la comunidad internacional y sobre todo la oposición organizada no cese e incremente la denuncia, para que esto tenga un costo político para la dictadura, porque lo peor que puede pasar es que no haya ni siquiera demanda internacional”.

Crece repudio hacia la dictadura

Estas acciones incrementan el repudio hacia la dictadura –considera Douglas Castro—quien reconoce que si bien es cierto siempre ha habido una mayoría que está en contra de esa dictadura, “esa mayoría cada vez es más grande y cada vez inclusive las personas que seguían a la dictadura, hijos de sandinistas que están en la universidad están llorando, están tristes, eso les está impactando a ellos así que hay una reducción del poco apoyo que la dictadura tiene”.

Castro afirma que el principal impacto es a nivel internacional, porque las redes de la Compañía de Jesús están denunciando, pero admite que “el costo es más que todo reputacional, aunque sabemos que a ellos no les importa su reputación, pero cada vez les cuesta más defender su posición, es decir, la dictadura de por sí ya es indefendible y ese nivel indefendible cada vez se hace más grande”.

Reconoce que el nivel de descontento es grande, pero descarta que llegue a hacer que la gente salga a protestar a la calle.

“Hay un caldo de cultivo, pero es difícil que esto se traduzca en protestas en las calles y manifestaciones, porque ya vimos lo que pasó con personas que se han manifestado, pues recientemente encarcelaron, unos dicen que son cuatro, que son tres personas otros que son más que dicen que son más, pero que no han denunciados. Hay un descontento, pero ese descontento hasta el momento es silencioso”, continuó.

Por otro lado, dijo que la La dictadura está preparada y todo lo que ha hecho es precisamente “para evitar un nuevo 19 de abril” y que pase lo que tenga que pasar “no va a volver a ver un estallido Social es por eso que están dispuestos a actuar de manera preventiva, la represión de ellos actualmente no es una represión reactiva sino para prevenir que el descontento se manifieste en las calles”.

Tema de los trabajadores de la UCA

Castro dijo que supuestamente no van a llamar a los 500 trabajadores que había en la Universidad Centroamericana, sino que solo serían 100 y la mayoría profesores horario.

“El dilema es similar a los estudiantes que te mencionaba anteriormente, el de los trabajadores no solo es un tema de necesidades que vos necesitás un trabajo, sino que te da miedo decir no, ya no voy a llegar a trabajar, entonces me van a fichar como que soy un opositor, como que soy crítico de esta acción que ellos están tomando, entonces el dilema es jugártela. Hay trabajadores de la UCA que ya han salido al exilio”, señaló.

Dijo que hay personas que tenían hasta 20 años trabajando en la UCA y ahora la dictadura les dice “de manera sinvergüenza, de una forma bastante cínica, que los jesuitas se robaron el dinero cuando sus cuentas fueron congeladas. Entonces, el mismo argumento que le están dando a los estudiantes de que lo que ellos pusieron de matrícula se perdió, cuando sabemos que no es así, es el argumento que las personas temen se le dé cuando hablen de sus liquidaciones, cuando hablen de todos sus derechos laborales que han tenido por trabajar tanto tiempo en la UCA”.