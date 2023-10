Habla la artista que pintó al puma albino Itzae de Nicaragua

La artista nicaragüense Sugey López Mora ha realizado un dibujo a la madre puma y su cachorro albino nacido recientemente en Juigalpa, municipio de Chontales y destacado internacionalmente hasta por la revista National Geographic, dado que esta especie es la cuarta en el mundo.

“Sinceramente no pensé que (el dibujo) obtendría el gusto y el amor con que lo recibieron”, expresa López, quien es maestra de arte a 100%Noticias.

La madre observa protectora mientras su cría se muestra con timidez al mundo en medio de la naturaleza, así lo interpretó la artista en su obra paisajista en la que combinó técnicas abstractas con realismo que concluyó en un solo día porque dice que cuando se tiene la pasión “las ideas fluyen” y todo sale “rápido y bien”.

El dibujo de 50 x 40 centímetro, incluye el sentimiento de López Mora por liberar ese sentimiento de inspiración “fue algo que hice porque quise”, dice que no tenía idea que su obra tendría tanta aceptación.

Sugey López Mora tiene cinco años de dedicarse al arte y cuenta que al inicio recibía críticas con la intención de persuadir a renunciar al sueño de convertirse en pintora.

“Yo soy maestra de arte de niños, pinto mis creaciones y hago encargos, y si vivo del arte, gracias a Dios me dio trabajo en lo que me gusta y paso dibujando y pintando”, dice con optimismo, “es cómico porque me decían que no funcionaría y funcionó”.

De acuerdo con esta artista nicaragüense, algunos curiosos le han elogiado su trabajo y también le han preguntado por el precio del cuadro, sin embargo, refiere que por ahora no ha considerado, aunque oferta otras obras creadas anteriormente.

Sugen López agradeció a quienes les ha gustado su trabajo porque finalmente dice que el reconocimiento lo recibe de las personas que como a ella le dan un lugar entre los pintores nicaragüenses, acepta que todavía no está en el lugar dónde quisiera llegar.

Sobre el puma albino

Un puma albino, una mutación rara en el mundo animal, especialmente en estos felinos, nació hace un mes en el zoológico Thomas Belt de Juigalpa, departamento de Chontales al centro de Nicaragua. El cachorro es blanco como la nieve y es el primer puma albino del país centroamericano que nace en cautiverio.

De acuerdo al veterinario, Carlos Molina, responsable del zoológico, el cachorro recién nacido es uno de los cuatro únicos en el mundo.

Según las autoridades de este recinto el cachorro albino y sus dos hermanos de color beige y moteados se encuentran en una jaula sellada para que la madre no se estrese ni confunda los olores humanos con los de los recién nacidos, lo que podría provocar que los ataques, mientras que su pareja se mantiene en otro espacio porque se conoce que los pumas atacan a sus crías.

Molina explicó que a un mes de su nacimiento el cachorro está sano y come bien, pero advirtió que es demasiado pronto para conocer su desarrollo ya que los pumas albinos requieren sumo cuidados por ser vulnerables a la luz solar.