Líderes miskitos de Nicaragua rechazan consultas de Ortega en sus comunidades indígenas

El Consejo de Ancianos de la Moskitia considera que debieron consultarles desde el 2020 cuando formularon el proyecto bioclima y no dos años después en asambleas exprés

Los representantes del Consejo de Ancianos de la Muskitia, autoridad de las comunidades y territorios indígenas de la Mosquitia en el Caribe de Nicaragua, manifestaron a través de un quinto comunicado su “rotundo” rechazo a las consultas del régimen de Daniel Ortega sobre el proyecto de bioclima en sus territorios.

“En calidad de voceros de nuestro pueblo, hacemos del conocimiento público que las comunidades indígenas de los territorios Kipla Sait Tasbaica Kum, Miskitu Indian Tasbaica Kum y Mayagna Sauni Bu, han manifestado ante nuestras instancias su rechazo rotundo a las consultas sobre el proyecto de BioClima que el Gobierno ha realizado en los últimos 15 días del mes de agosto de este año”, reza el comunicado y que sus mismos autores reafirmaron en su lengua ancestral a través de un video colgado en sus redes sociales.

Quinto comunicado del Consejo de Ancianos de la Muskitia. Foto:Redes Sociales

En el escrito las autoridades indígenas aducen varias razones porque su inconformidad con estas tardías consultas, una de ellas es que las consultas se hacen fuera de tiempo, pues debió llevarse a cabo en el 2020, cuando el proyecto bioclima estaba siendo formulado”, explicó el documento.

En la lista de razones, también figura que la consulta se llevó a cabo con muy poco tiempo de antelación “dos o tres horas de reunión en asambleas no son tiempos suficiente para compartir ni para debatir los objetivos, las actividades, los alcances, ni los riesgos del proyecto bioclima. A las comunidades no se les ha dado el tiempo suficiente para deliberar sobre el proyecto, las supuestas autoridades comunales no han compartido y debatido sobre el contenido del proyecto”, indica una parte substancial de la comunicación.

El Consejo de Ancianos, asegura que la participación de las comunidades indígenas en las consultas está limitada y condicionada a los simpatizantes del partido del gobierno “principalmente a aquellos que han sido impuestos como autoridades comunales y territoriales sobre la voluntad de las asambleas comunitarias. Las consultas no permiten el debate amplio y diverso a voces que disienten del proyecto y que han exigido el saneamiento de los territorios o que han cuestionado la credibilidad de autoridades gubernamentales que participan en el desarrollo de las consultas”, añadió el documento.

Las consultas que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega en las comunidades indígenas, son un intento de la dictadura para desbloquear $116 millones de dólares, aprobados para ejecutar el proyecto Bio Clima en el Caribe Norte, que supuestamente pretende cuidar las áreas protegidas, pero que comunitarios denuncian serán utilizados para explotar los recursos naturales de los territorios.

“No tienen una metodología culturalmente pertinente, por ejemplo, no se ha facilitado información del proyecto en idiomas indígenas como Miskito, inglés creole o garífona”, indican en el documento.

El Consejo de Ancianos y las comunidades que representan, se preguntan “cómo agencias de Naciones Unidas como la FAO el Programa Mundial de Alimentos y UNOPS, participan con responsabilidades técnicas y logísticas del proyecto de consulta, cuando todos los factores antes mencionados pervierten el sentido de estas consultas”, manifiestan en el escrito.

El pronunciamiento señaló que las consultas se llevan a cabo después que el Estado desmanteló la sociedad civil organizada que podía ejercer una labor de acompañamiento técnico y de fiscalización por todo lo antes mencionado.

Concluyen, diciendo que no hay una consulta transparente e incluyente para atender las demandas históricas. Pidieron al régimen de Nicaragua y al Fondo Verde para el Clima, que suspendan las consultas porque “carecen de sentido y hay muchos vicios de forma y fondo en su implementación”, sostiene el Consejo de Ancianos de la Mosquitia