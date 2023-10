Tras el discurso virulento del Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, contra los periodistas y medios de comunicación en el exilio a los que llamó “vividores y mercenarios” por pedir supuestamente sanciones. Algunos periodistas aseguran que los señalamientos son infundados.

El director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro asegura que el discurso violento del general Avilés solo confirma su “lealtad” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El general Avilés atacó con virulencia al periodismo en el exilio, pero no pudo desmentir la investigación de CONFIDENCIAL sobre el "tapón" que encabeza en el Ejército, bloqueando los ascensos de coroneles y otros oficiales. Busca ganar "chayopuntos" para que lo reelijan en 2025?”, escribió Chamorro en la red social X.

Asegura que el General Avilés pronunció un discurso “Fiel al estilo de Ortega y Murillo, el jefe militar ataca al periodismo en el exilio en el aniversario del Ejército, y reitera su lealtad al dictador”.

De igual forma, Lucia Pineda Ubau, directora de 100%Noticias dijo que los ataques a la prensa independiente exiliada son totalmente infundados “Los medios y periodistas han mostrados hechos de hasta involucramiento de militares en represión”.

Agrega “No es nuevo ese ataque. Lo hacían en silencio, prestandose al espionaje”.

Al mismo tiempo, Pineda recordó que en 2018, el ejército prestó sus instalaciones del viejo hospital militar, para que el personal de la dictadura realizará asedio y espionaje a 100% Noticias.

“Yo hice un reclamo público al ejército y nunca respondieron. Pero los videos ahí están. Los hechos no se pueden borrar. La cúpula militar del Ejército se prestó al cierre, confiscación de 100% Noticias, con sus operativos de vigilancia desde terrenos e instalaciones del ejército”, señaló.

Coincide en que el general Avilés terminó de quitarse la máscara “utilizó el mismo estilo de ataque permanente de Rosario Murillo contra los medios. Las sanciones han sido de carácter individual, y solo 4 generales de la cúpula han sido sancionados, no la institución. Así que miente”.

De igual forma, la periodista y directora de República 18, Martha Irene Sánchez, dijo a 100%Noticias las declaraciones del Jefe del Ejército solo reafirma que el régimen de Daniel Ortega se sostiene por sus brazos represores.

“Es un discurso violento, un ataque directo porque lo recibimos así como una agresión directa al periodismo independiente de Nicaragua, él sienta una posición de respaldo total a la dictadura, ellos no conciben que le estarían dando en un futuro eventual la espalda a este régimen”.

LEER MÁS: Ortega ve como espaldarazo el reconocimiento que recibió de las Fuerzas armadas de Centroamérica

Sánchez, quien también es de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dijo que les preocupa que escale el discurso de odio contra los reporteros.

“Lo que nos indica es que el escenario hostil y de violencia contra el periodismo nicaragüense, es más riesgoso, los hechos y los números lo indican, por eso es inconcebible pensar que un periodista pueda ejercer su labor dentro del país y eso que nos tiene en el exilio a casi 220 periodistas, no sólo hemos sido víctimas de agresiones físicas, encarcelamiento, sino que el exilio mismo es producto de toda esta represión”, manifestó.

También el periodista Octavio Enríquez, galardonado con el Premio Ortega y Gasset y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, consideró desafortunado el discurso del Jefe del Ejército, aunque tampoco le sorprende porque la institución castrense es uno de los principales pilares de la dictadura.

“Avilés representante de esa cúpula militar durante estos años ha apoyado a Ortega. O sea, aún con todo lo que ha ocurrido, Avilés siempre ha estado al lado de él. Este tipo de líderes caudillescos sea Avilés u Ortega para justificar la represión y para justificar la agresiones a la sociedad civil, siempre se inventan un enemigo, en este caso el enemigo común son los medios de comunicación”, expresó.

Complicidad y enriquecimiento

El periodista Octavio Enríquez asegura que los medios independientes son los que le han quitado la máscara al ejército de Nicaragua al revelar la pasividad, complicidad y enriquecimiento con Ortega, por eso los ataca.

“Lo que estás viendo vos a un jefe militar atacando a lo medios de comunicación que en esta historia, la historia de la represión de Ortega se cuentan también entre las víctimas, son los medios que están en el exilio, la gente que tuvo que salir para salvaguardar su vida porque el Estado los atacó directamente por pensar distinto, por denunciar la represión, por denunciar la corrupción” señaló Enríquez.

En este sentido, el periodista dice que el líder castrense es fiel servidor de Ortega por lo cual su postura es congruente “yo no veo que se estén pidiendo sanciones desde los medios yo creo que los medios lo que están haciendo es exponiendo la complicidad del ejército y cómo funciona la cadena de mando en el Ejército, el cual tuvo que haber desarmado a los bandas paramilitar, la cúpula respalda a Avilés y Avilés está alineado con Ortega”.

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega asciende al coronel Lester Vidal al grado militar de General de Brigada

Asimismo, el director de Artículo 66, Álvaro Navarro coincide con Enríquez de que el ataque del general Avilés responde a la fiscalización que hacen los periodistas y los medios de comunicación.

Sostiene que el trabajo realizado por los periodistas ha indignado a Ortega “los ha puesto furibundos, los ataques naturalmente convierten al General Julio César Avilés en el repetidor del mismo discurso de odio de Rosario Murillo en contra del periodismo, la forma tan puntual en la que el jefe del Ejército se refiere a los periodistas en este caso, es decir su blanco de ataque son el periodismo y creo que está claro que medios de comunicación como Artículos 66, Confidencial, 100% Noticias hemos estado poniendo el dedo en la llaga”.

Navarro se refirió al tema de la Universidad Americana (UAM), la cual prohibió la admisión de estudiantes de la confiscada UCA. También resalta el involucramiento del Ejército en crímenes contra opositores.

“Los crímenes en los que está implicado el ejército en contra de opositores como los que han sido asesinados en la guardarraya entre Honduras y Nicaragua, gente ligada a la ex contra y también opositores que han sido llevados hasta ese lugar y que han sido asesinados como el caso del señor Rodolfo, un opositor de Carazo en el 2018; y también a los retirados de la contra que que se habían ido a vivir al municipio de Trojes en el departamento del Paraíso en Honduras. Elea Valle del Caribe Norte es el ejemplo viviente de cómo una institución asesinó a toda su familia”, señaló.

Dice que Avilés no presenta pruebas sobre las acusaciones contra el periodismo, sino que tira “chifletas” al estilo Rosario Murillo.

“Avilés no se refiere con nombre y apellido a nadie, no presenta ninguna prueba y lanza como a nivel de cuecherio esos insultos, tal y como lo hace Rosario Murillo y por otro lado tampoco se refiere a Estados Unidos, es decir lo hace a nivel de chifletas (...) Avilés es tan cobarde que ataca periodistas, pero no dice una palabra sobre Estados Unidos y simplemente se lanza a tirar chifletas. Nosotros tenemos tanto tiempo de persecución, encarcelamiento, periodistas en exilio, confiscación de medios de comunicación y no nos hemos callado y creo que eso le arde al jefe del Ejército como le arde a la dictadura sandinista”, apuntó.