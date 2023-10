Un video en TikTok volvió famoso a un joven oriundo de Managua, por su habilidad para elaborar tortillas.

Joel Bonilla es un joven de 25 años que se gana la vida haciendo tortillas en un barrio de Managua. Se levanta antes de que los primeros rayos del sol salgan, para preparar el maíz y una vez que tiene molido los dos baldes de maíz que a diario convierte en tortillas, empieza a palmear con una habilidad envidiable.

Sus tortillas son redonditas, doradas y suaves, lo que le ha hecho ganar mucha clientela en este trabajo que asegura es digno y le permite ganarse el sustento de cada día.

En una entrevista con Canal 10, dijo que atiende desde las seis de la mañana en su local, ubicado en los semáforos de La Racachaca, una cuadra al norte, en Managua.

De la noche a la mañana, este joven ganó popularidad luego de haber subido un video en TikTok donde muestra sus habilidades moldeando la masa hasta convertirla en tortilla.

“Para toda mi gente que me sigue en TikTok, estoy aquí con las tortillas”, dice en el video que le ha dado fama a Joel José, mientras toma una de las tortillas recién saliditas de la plancha.

“Me enseñó mi tía, desde los diez años. Cuando comencé a echar tortilla, al principio fue muy difícil, después ya fui comenzando a mejorar. Como a los 12 o 13 años ya podía voltear el plástico y darles vuelta a las tortillas. Cuando miré, ya las tortillas me salían redondas”, comparte Joel.

Asimismo, dijo que siempre está listo a las cinco de la mañana, pero empiezan a atender hasta las seis, porque ellos dependen del molino.

En el pequeño negocio, a las seis de la mañana ya hay tortillas, las que los clientes pueden acompañar con leche agria, cuajada o queso, que ellos mismos distribuyen.

“Las tortillas son a tres por diez y hago dos baldes. De cada balde salen 800 tortillas, según el tamaño de la pelota”, dijo Joel, quien al hablar del video de Tiktok, señaló que nadie le sugirió que lo grabara, sino que asegura le “nació de su corazón”.

Joven que vende tortillas en Managua fue abandonado

Acerca de su vida, asegura que no ha sido un lecho de rosa, pues su madre biológica lo regaló cuando tenía meses de nacido y tuvo que criarse con personas con las que no comparte sangre, pero que le han enseñado a ganarse la vida.

“Este es un trabajo digno. Yo vendo tortillas en las calles, enchiladas, mi mama hace moronga, la ganancia más que todo la convertimos en otras cosas más. Le ayudo a mi mama, donde estoy es familia de crianza, porque mi mamá me regaló. Ayudo a mi mamá de crianza, ella es mi mama, ni conozco a mi mamá biológica”, manifestó el joven.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para darles un mensaje a los jóvenes.

“Yo les doy un mensaje a los muchachos, que si no tienen trabajo, este es un trabajo digno, no me da pena ni andar vendiendo, quien de verdad quiere trabajar puede palmear o voltear tortillas, porque es un trabajo unisex y es peor andar robando o pidiendo siendo jóvenes”.