La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen reprimiendo a los nicaragüenses, denunciaron tres ex prisioneros políticos desterrados hacia Estados Unidos durante el foro “Libertad religiosa bajo ataque: una verdad perseguida”, realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más.

Durante el foro que se realiza en el marco del 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en New York, el periodista y director fundador de 100%Noticias, Miguel Mora, denunció que después de que Ortega erradicó a la oposición nicaragüense dirigió su estrategia represora contra la Iglesia Católica en Nicaragua.

“Nicaragua es un país que se confiesa cristiano en un 98%, un poco más de la mitad de confesión católica y un poco menos de la mitad de confesión evangélica, muy pocos no creyentes, en este ambiente la dictadura ve a la iglesia como sus principal rey rival después de erradicar a la oposición política”, señaló.

Reportan que unos 60 pastores junto a sus congregaciones a lo largo del territorio nacional han sido cerrados. Mientras tanto, la iglesia católica contabilizaba 80 sacerdotes forzados al exilio.

En este sentido, el periodista pidió al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluir a Nicaragua en la lista gris debido a que utilizan las leyes de manera abusiva para acusar a la iglesia de lavado de dinero.

“Tienen todas las disposiciones legales para acusarte de terrorismo, tráfico de droga, lavado de dinero y entonces la presentan a nivel internacional y lo sacan de la lista gris, lo cual le permite el acceso a dinero para seguir reprimiendo al pueblo cristiano”, expresó Mora, quien pidió incluir al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la lista como principal perseguidor de la iglesia y de la fe cristiana en Nicaragua.

De igual forma, el padre exiliado en Costa Rica, Carlos Zeledon Montenegro, expuso que desde 2018 el prelado nicaragüense sufre ataques, expulsión, condenas y ahora despojo de la nacionalidad. Sin embargo, asegura que el pueblo no ha dejado de orar por sus pastores espirituales.

“Tras las protestas del seguro social en 2018, la iglesia católica fue un medio, un mecanismo de diálogo para ayudar a resolver la situación, pero el gobierno no cedió. Desde entonces hemos venido sufriendo expulsión, y Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel”.

Agrega “En medio de la incertidumbre que vive Nicaragua la gente no deja de orar y lloran por su pastor monseñor Álvarez y por la injusticia que se vive en el país", continuó.

Asimismo, el exprisionero político y camarógrafo de los medios católicos en Matagalpa, Sergio Cardenas, narró cómo la policía secuestró a sacerdotes y laicos que se encontraban con el obispo Rolando Álvarez en la Curia Episcopal en Matagalpa.

“Hombres vestidos de negro armados hasta los dientes, como decimos nosotros los nicaragüenses ingresaron con escaleras por el techo de la Curia rompiendo puertas y ventanas a las 3 de la mañana. Por órdenes del Gobierno, con la misión de meternos en la cárcel. Entraron gritando palabras fuertes, golpes y arrastradas. Nos sacaron de las habitaciones y a Monseñor Rolando lo pusieron de rodillas al lado mío, mientras otro oficial detrás nos apuntaba con un Aka”, expresó Cardenas.

También denunció que en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, los desnudaron y los enviaron a una celda iluminada.

“Había mucha luz y no podíamos dormir. Era complicado. No sabíamos nada. Hubo una mala alimentación. No teníamos los servicios básicos de higiene personal durante un mes aproximadamente, pero siempre en todo momento estaba con ánimo y fortaleza gracias a las oraciones de las personas”.

Proyecto político totalitario

El jurista brasileño Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien era el moderador del foro señaló que los testimonios de los ex prisioneros políticos demuestran que Daniel Ortega tiene un proyecto político totalitario.

“La iglesia es una amenaza a un proyecto autoritario, todos los proyectos autoritarios requieren la necesidad de fragilización de las instrucciones que piensan por sí mismas que tiene estructura propia, independencia y, por lo tanto, es parte de su proyecto político”.

Reiteró que la Iglesia Católica en Nicaragua ha cumplido un rol muy importante en medio de la crisis a partir de abril 2 018 “la Iglesia católica cumplió efectivamente al realizar un diálogo con representatividad, con voces plurales, con una metodología abierta, democrática, transparente, la dictadura no soporta un espacio que sea efectivamente libre”.

En este sentido, el periodista Miguel Mora pidió a la comunidad internacional llamar a las cosas por su nombre “la dictadura ha sentenciado a muerte a la iglesia, tanto católica como evangélica por eso tienen que estar en esa lista de primer perseguidor de la fe cristiana en Nicaragua y el GAFI tiene que ponerlos en la lista gris porque esas leyes, que son buenas, pero las utilizan contra sacerdotes y para congelar las cuentas de la Iglesia.

También llamó a abrirle las puertas a esos jóvenes que pertenecían a la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) “hay que permitirles que puedan seguir estudiando en otras universidades jesuitas o otras universidades privadas en el mundo”.