Cristianos Unidos por Nicaragua exigen liberar a sacerdotes y laicos de la pastoral social de Estelí

La organización Cristianos Unidos por Nicaragua exigió la liberación de los ocho trabajadores de la pastoral social de Estelí, entre sacerdotes y laicos, que fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional, el pasado 20 de mayo. Señalan que ya se venció el plazo de investigación que establece la Ley 1060 Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código procesal penal de Nicaragua.

En una misiva, enviada a 100% Noticias, Cristianos Unidos por Nicaragua señala que los ocho miembros de la extinta Cáritas de Estelí: los presbíteros Pastor Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, y los laicos Julio Sevilla, Julio Berríos, Bladimir Pallés, María Verónica Herrera Galeano, Freydell Andino y Mariví Andino, extrabajadora de la institución, cumplieron más de 120 días detenidos.

De acuerdo, a la Ley 1060 Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, los detenidos ya cumplieron con el plazo que establece la legislación para investigar, sustentar y formular la acusación. Sin embargo, los mantienen en un limbo jurídico.

“Al día de hoy no existe aún ninguna resolución por el simple hecho de que no ha existido ningún delito y no saben ahora cómo terminar de armar la carpa del circo que montaron al encarcelar a seis de los trabajadores de la pastoral social de Estelí y de retener como rehenes a dos de sus sacerdotes”, reza la misiva.

Señalan que se cometió un gravísimo error al encarcelar a ocho inocentes “continúan violando sus derechos y cometiendo atropellos contra la dignidad de ellos solo por el hecho de pertenecer a una de las diócesis de nicaragua administrada por Monseñor Rolando Álvarez conocido como “El Gigante de Dios””.

En este sentido, la organización sostiene que la acusación contra ocho de los miembros de la pastoral social deja en evidencia que las verdaderas intenciones de este tipo de investigación sin fundamento jurídico es atacar a la iglesia católica.

También responsabilizan a Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus secuaces Luis Alberto Pérez Olivas, Horacio Rocha, Victoriano Ruiz, y Julio César Avilés, entre otros, por conspirar y construir juicios falsos contra cientos de nicaragüenses.

“Hay que decir con toda certeza que NUNCA HUBO NINGÚN DELITO. Eso está muy claro, no ha habido ningún delito. Por tanto, nunca debieron arrebatar la libertad física de estos hermanos, ni atentar contra su dignidad”, reiteraron.

Militares cubanos enseñan a mentir

En la misiva, Cristianos Unidos por Nicaragua revela que a través de un investigador desertor conocieron que el régimen cubano enseñó a Daniel Ortega a utilizar la mentira para conspirar contra las voces disidentes.

“Militares cubanos lo primero que les enseñaron fue a mentir y conspirar a favor del gobierno, construir cualquier mentira, y eso les llevó a que cuando investigaban a estos sacerdotes encarcelados de la diócesis de Matagalpa, les dijeran a algunos de ellos que firmaran los documentos donde afirmaban y certificaban con sus firmas todos los falsos delitos fabricados contra Monseñor Rolando Álvarez y que si ellos firmaban sus testimonios por esos delitos inventados por el gobierno, a la media hora los dejarían libres”, indica el documento enviado a la Redacción de 100%Noticias.

La fuente anónima explicó que “a estos presos primero los entrevistaba un oficial en su oficina y le decía al reo lo que debía decir cuando pasara a la otra oficina a declarar, pero los laicos al escucharlos hablar y saber que todo era mentira porque les pedían que hablaran mal de los sacerdotes y que los dejaban libres, entonces los acusados no aceptaban las mentiras ya fabricadas por el gobierno y la policía”.