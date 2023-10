Nicaragua cancela la personalidad jurídica de INCAE, policía desplegada en el campus

El Ministerio de Gobernación de Nicaragua emitió el Acuerdo Ministerial No. 106-2023-OSFL, en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica y el registro del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una prestigiosa escuela de negocios con sede en Costa Rica y Nicaragua.

Según el documento, firmado por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, la decisión se tomó por el incumplimiento de las leyes que regulan a las organizaciones sin fines de lucro en el país.

Reportan presencia policial en las afueras del INCAE tras despojo de personalidad jurídica. Foto: Redes sociales.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, las leyes que le dan facultad para tomar esa decisión se basa en la Ley No. 290 que establece la organización y funciones del Poder Ejecutivo, la Ley No. 1115 que regula y controla a las organizaciones sin fines de lucro, la Ley No. 1127 que reforma y adiciona a la Ley No. 1115 y también reforma a la Ley No. 522, que se refiere al deporte, la educación física y la recreación física.

Estas leyes han sido usadas por el gobierno para intervenir o cancelar a varias organizaciones de la sociedad civil.

Según el texto, INCAE no ha presentado sus estados financieros de los últimos tres años, ha recibido donaciones sin cumplir con los requisitos legales y no se ha registrado como agente extranjero. Estas son algunas de las causales que la Ley No. 1115 establece para cancelar la personalidad jurídica de una organización sin fines de lucro.

Asimismo, el acuerdo señala que “lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley No. 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República, realizar el traspaso inmediato de estos, a nombre del Estado de Nicaragua”.

INCAE es una de las escuelas de negocios más reconocidas de América Latina, fundada en 1964 con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ofrece programas de maestría, doctorado y educación ejecutiva, y cuenta con más de 16 mil egresados en más de 40 países.

La cancelación de la personalidad jurídica de INCAE se suma a la ola de medidas que el gobierno nicaragüense ha tomado contra diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos políticos opositores, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Policía asedia el campus de INCAE en Managua

Desde la mañana de este lunes se reportó la presencia de policías en las afueras del INCAE, según informó La Prensa, varios agentes se apostaron en las afueras del complejo que alberga el campus en Managua, localizado en el kilómetro 11.5 carretera a Masaya.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, INCAE ha trasladado parte de sus actividades al campus de Costa Rica, para garantizar la seguridad de sus estudiantes y profesores. En julio de 2018, anunció que el Master of Business Administration (MBA) se impartiría exclusivamente en el país vecino.

Rosario Murillo se había adelantado al cierre del INCAE

A finales de agosto, Rosario Murillo arremetió contra la extinta UCA y alertó al INCAE. Ella habló en plural de organismos y claramente hacía alusión a la UCA, pero también, en el artículo titulado La Harvard de Centroamérica, de Carlos Escorcia, acusó al INCAE de haber nacido como un brazo del gobierno de los Estados Unidos.

“Finalmente, las élites dominantes de Centroamérica, bajo el liderazgo nada menos que del propio presidente John F. Kennedy, crean el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, bajo los auspicios de la prestigiosa universidad de Harvard”, escribe Escorcia.