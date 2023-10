Daniel Ortega ya empezó persecución, ataques y confiscación contra la iglesia evangélica en Nicaragua

08:50 AM

Haciendo un corte a agosto de este año la iglesia católica en Nicaragua ya había sido víctima de 667 ataques y agresiones por arte de la dictadura, según trabajo documentado por Martha Patricia Molina, abogada e investigadora.

Sin embargo, en entrevista con 100% Noticias destacó que en la cuarta edición de su informe Nicaragua: Una iglesia perseguida, ya empiezan a documentarse confiscaciones a la iglesia evangélica y se reportan casos de pastores a quienes se les ha impedido regresar a territorio nicaragüense.

Lucía Pineda: En el informe, ¿Cuál es la situación de la iglesia evangélica en Nicaragua?.

MPM: Esto es una novedad porque yo venía observando mucho a los medios de comunicación y también algunos ciudadanos en el país expresarse, diciendo que la iglesia evangélica es cómplice de la dictadura, que nunca hicieron nada, que cerraron las puertas de los templos, entonces vi que esta opinión era falsa.

Entonces empecé a sistematizar estos ataques en contra de la iglesia evangélica, de hecho, a la iglesia cristiana evangélica es a la que más se le han confiscado sus propiedades en este momento.

Si bien es cierto que hay ciertos pastores que están bendiciendo a la dictadura sandinista, pero estos pastores no representan a toda la comunidad cristiana evangélica.

O sea, en el interior del país, los pastores evangélicos están sufriendo, están orando también por todo lo que le pasa a la iglesia católica.

Lo que he observado es que los pastores evangélicos ahora están siendo más accesibles y denunciando este tipo de arbitrariedades que en el pasado no lo estábamos viendo, antes ellos se quedaban en silencio a pesar de que estaban siendo afectados.

Pero ahora ya están hablando y rompiendo este silencio y creo que este nuevo dato de las agresiones a la iglesia evangélica, que en total han sido 70, en las próximas entregas van a incrementar porque los pastores evangélicos van a tener mayor confianza de denunciar estas arbitrariedades.

¿Cómo sigue el panorama para la iglesia católica este año?.

Es un caos completo, a pesar de que la iglesia tiene miles de años de funcionar y es una institución con una excelente organización, pero es lógico, la feligresía en este momento se siente muy adolorida al ver tanta injusticia por parte de la dictadura, extrañan a sus sacerdotes y lo único que están pidiendo en este momento de oración y recogimiento que tienen en las parroquias es que les regresen a sus sacerdotes para seguir celebrando la eucaristía y las actividades propias que se hace en una parroquia.

PUEDE LEER: Dictadura en Nicaragua detiene a dos sacerdotes, y aclaran que un tercero se mantiene en parroquia

Pero la dictadura en vez de buscar una paz en el país, lo que hace es incrementar los ataques a la iglesia católica.

En la cuarta entrega de nuestro informe contabilizamos 667 ataques en contra de esta institución, pero el corte fue en agosto de este año, sin meter septiembre y octubre donde las agresiones han incrementado, cada día hay dos o tres eventos en contra de la iglesia católica.

Esto deja en evidencia que la dictadura no tiene ningún tipo de voluntad para frenar el ataque contra la iglesia católica nicaragüense.

Vemos que la iglesia no ha nombrado a nuevos sacerdotes, ¿Cómo se hace con las celebraciones de las misas?.

Los obispos deberían delegar de manera temporal o a lago plazo a un nuevo sacerdote, lo que pasa es que la mayoría está en el exilo o están encarcelados o están bajo amenaza de ir a la cárcel, entonces están recluidos en un sitio distinto.

Pero con la organización que tiene la iglesia católica, existen los delegados de la palabra, que pueden hacer la celebración de la palabra, así se llama en el catolicismo, y repartir la hostia que fue previamente consagrada y de esta manera están llevando esta dinámica de evangelización que es propia de cada parroquia, pero sí, esto está causando grandes estragos en cada una de las comunidades.

¿En cuántas iglesias no hay sacerdotes?.

No tengo el dato de cuantas parroquias están sin sus sacerdotes, pero es un gran número, solo tenemos que observar los más de 80 sacerdotes que se han tenido que ir al exilio, más los 13 que están encarcelados.

Pero además de esto cada parroquia está conformada por varias comunidades, por varias capillas, más cuando es al interior del país, entonces un sacerdote a veces atiende a más de 16 comunidades, es decir que tiene que ir a 16 lugares a celebrar misas y ejercer su labor pastoral, entonces estas comunidades en el interior del país son las más afectadas, porque sufren de dificultades de movilización y al quitarle al párroco que le fue asignado entonces quedan bajo una desprotección total, aunque siempre están los delegados de la palabra.

También llegan ocasionalmente a dar misas algunos sacerdotes, pero en el norte del país la situación está más complicada.

¿Se puede esperar que continúen las detenciones de sacerdotes?.

Observando este actual panorama, sí se pueden esperar más detenciones.

Efectivamente el día de la presentación del informe, autoridades de la policía me informaron que había listas y que habría más detenciones y efectivamente así es.

También me informan que las detenciones no van a cesar así que vamos a seguir viendo más sacerdotes detenidos.

SIGA LEYENDO: Reportan 529 ataques a la iglesia católica de Nicaragua, destacan 32 religiosas expulsadas

Yo creo que esta es la estrategia que tiene la dictadura en este momento, de buscar como aniquilar a la iglesia católica, apagarla, y ahorita están enfocados en el norte del país, pero el problema será cuando esta estrategia se empiece a aplicar en otras diócesis y hasta en la arquidiócesis de Managua.

Y creo que en este momento es crucial para la iglesia católica que busquen nuevas estrategias de evangelización porque vamos a ver más curas desaparecidos, porque los que están secuestrados en estos últimos días están bajo desaparición forzada, o sea ni siquiera sus familiares saben de su paradero, y la última vez que se les vio con vida fue en manos de policías y paramilitares.

Es una situación muy difícil la que vive la iglesia católica, a quien la dictadura la está tratando como a su peor enemigo.

¿Por qué la dictadura tiene a algunos recluidos en El Seminario y a otros en celdas?.

La verdad que no se sabe del paradero de ellos, se desconoce dónde están, pues si estuvieran en el seminario creo que sus familiares ya lo sabrían, pero no se sabe dónde están… es esta estrategia dictatorial de mantener una elevada preocupación entre cada uno de nosotros y es una manera de estar enviando mensajes al resto de sacerdotes y obispos para decirles: si ustedes siguen hablando esto es lo que les va a pasar.

Pero es que los sacerdotes solo están predicando el evangelio, que sí es una denuncia y un anuncio de todas estas arbitrariedades que se están dando, o sea los sacerdotes no pueden hacer algo distinto, lo único que podrían hacer, pero no lo van hacer es quedarse ya callados y no celebrar misa.

¿Qué es lo que pretende al final con todo este ataque la dictadura?.

La dictadura quiere aniquilar a la iglesia e instaurar sus propias sectas en donde los dioses sean la pareja presidencial y que todo el pueblo los adore y les rinda oraciones, y digan que gracias a los dos señores comen, se visten, hay energía eléctrica, pero creo que es algo que tarde o temprano va a terminar, no hay dictadura que dure mucho tiempo, y además la dictadura se está enfrentando a una institución que tiene más de 2 mil años de existencia y que fue creada por nuestro señor Jesucristo y ningún poder humano va a poder en contra de ella.

¿Cuál ha sido la diócesis más golpeada?.

La diócesis más golpeada ha sido la arquidiócesis de Managua, esto porque quizás es la más grande, allí tenemos Carazo, Managua y Masaya, ellas han sido las que mayores embestidas han tenido, y le sigue la diócesis de Matagalpa.

Y las menos perjudicadas han sido Bluefields y Puerto cabezas, pero además quizás porque son diócesis son muy pequeñas o a veces las noticias no llegan hasta nuestras manos porque talvez los fieles católicos en esas regiones no tienen la manera de hacer llegar la información, entonces por eso considero que las agresiones que se han reportado a esas localidades son menores.

El tema de las propiedades de los sacerdotes, ¿En qué situación están?.

Esta es otra estrategia que implementa la dictadura y es que los bienes muebles e inmuebles, es decir las motocicletas, los vehículos de los sacerdotes están en problemas, pues la policía dice que no pueden hacer cambio de dueño, es decir les impiden vender sus propiedades y les dicen que están en litigio.

Fuentes policiales me han confirmado esta información y me han enviado capturas de pantalla donde aparece que los vehículos están el litigio, y esto les impide venderlos.

Y algunos que los han vendido tienen este problema y entonces el cura queda en mal con la persona a quien le vendió el bien, y les dicen: padre ¿usted no sabía que esto estaba en litigio?.

Es una nueva forma de represión en contra de los sacerdotes, pues los están atacando desde todos los ángulos.