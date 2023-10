Denuncian despido de unos 70 empleados de la “Upoli” de Nicaragua

Un grupo de trabajadores de la ahora Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) denunció el despido de unos 70 empleados de esa institución por parte de la Dirección de Talento Humano, según revelaron fuentes al periodista Winston Potosme.

De acuerdo con los relatos de fuentes consultadas a todos los afectados les entregaron su carta de despido de forma sorpresiva, sin previo aviso ni justificación.

Algunos de ellos llevaban varias décadas laborando en la extinta Upoli, que previo a ser confiscada era considerada una de las universidades privadas más antiguas y prestigiosas del país.

"La UPOLI hoy era de llantos", me confirmó una fuente”, escribió Potosme en su cuenta de X (antes Twitter).

100%Noticias tuvo acceso a la carta de despido de uno de los afectados y se lee en el interior de la misiva “con la presente se hace de su conocimiento que a partir de esta fecha la relación laboral existente entre usted y la UNP se da por finalizada de su cargo que ocupó”.

“Por lo anterior, le solicito hacer formal entrega de forma ordenada y transparente a través de actas de entrega, la información que por naturaleza de su cargo ocupó”, añade la carta de despido.

NOCHE NEGRA EN LA UPOLI. Me confirman que despidieron a VARIOS trabajadores de la UPOLI. "La UPOLI hoy era de llantos" me confirma una fuente. Fueron identificados como "personas que no asistían a los eventos partidarios". La situación es critica para las familias en Nicaragua.… pic.twitter.com/tCc5Gi0C5Z