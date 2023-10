Pronostican fin de semana lluvioso con descargas eléctricas por la tarde para Nicaragua

Según Ofena, las condiciones del clima permitirán observar el eclipse anular de este sábado y recomendó no verlo a los ojos sin protección adecuada

08:22 AM

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), informó en su reporte semanal que se esperan días calurosos con posibilidades de lluvias con descargas eléctricas en horas de la tarde y noche en casi todo territorio nacional.

De acuerdo con su reporte para la región del Pacífico se esperan lluvias ligeras en horas de la mañana, pero en horas de la tarde se presentarán lluvias con descargas eléctricas.

Según Marcio Baca, titular del Ineter, “las condiciones van a mantenerse a lo largo de la semana, con buenas probabilidades de lluvias hacia la tarde y noche, principalmente en las regiones del pacifico, norte y central, un poco menos hacia las regiones del Caribe a lo largo de la semana”, expresó.

El reporte de Ineter coincide con el director del Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena), Agustín Moreira, en el cual señala que para este sábado y domingo prevén lluvias principalmente en horas de la tarde y noche.

Moreira detalla que para este sábado, se espera en el territorio nacional el acercamiento de la depresión tropical, que tiene una velocidad máxima de viento de 30 nudos.

Al mismo tiempo, explica que se esperan las corrientes del monzón sobre el país con posibles lluvias que estarán presentes en horas del mediodía y de la tarde en la mayoría del territorio nacional, pero en horas de la mañana habrá algunas lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe.

Añade que para la región central, desde el mediodía hasta las horas de la tarde, también habrá lluvias con tormenta eléctrica, incluyendo la zona del Pacífico.

Mientras que para el día domingo, los remanentes de la depresión tropical se estarán degradando.

Mientras tanto, Agustín Moreira agrega que “tenemos otro sistema de baja presión que viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y precisa que las posibilidades de lluvia para este día domingo también estarán presentes en horas de la tarde.

En horas de la mañana, comenzarán en la zona del Caribe; al mediodía, en la zona central de Nicaragua; y para las horas de la tarde, habrá lluvias con tormentas eléctricas tanto en el centro como en la zona del Pacífico. También habrá algunas lluvias en horas de la noche.

Eclipse anular

Con relación al eclipse anular, Ofena asegura que las condiciones del clima permitirán ver este evento, aunque precisa que en algunas zonas habrá ciertos nublados y recomendó en todo momento utilizar equipo adecuado para observar este fenómeno natural para evitar lesiones oculares.

De acuerdo con Geografía de Nicaragua, a partir de las 10:03 AM de este 14 de octubre, la luna comenzará a ocultar al sol hasta que el eclipse alcance su punto máximo a las 11:53 AM en la región del Pacifico y Central y a las 11:57 AM en su mejor punto de observación, en Bluefields y Corn Islands.



Añade que para la ciudad de Bluefields, se esperan 5 minutos de duración máxima, momento en el cual el sol perderá hasta un 90 % de su brillo, dejando aparecer un brillante anillo alrededor de la luna.



Sin embargo, aclara que la línea amarilla en el mapa representa el camino del eclipse donde podrá apreciarse en su máxima intensidad, desde que las condiciones del tiempo lo permitan.