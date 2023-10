Periodista Miguel Mendoza recibe Mención Especial en Premio María Moors Cabot

Denunció que en Nicaragua no hay prensa independiente, no hay libertad de expresión porque los derechos ciudadanos están conculcados

El ex preso político desterrado y cronista deportivo Miguel Mendoza recibió este jueves una Mención Especial durante la entrega de los premios María Moors Cabot en nombre del valiente y heroico periodismo independiente de Nicaragua que “sigue resistiendo de pie y con coraje las embestidas, la persecución y la criminalización del oficio” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Al mismo tiempo, Miguel Mendoza se mostró sorprendido por recibir ese galardón debido a que el doctor Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la libertades públicas de Nicaragua, fue uno de los primeros en recibir dicho reconocimiento, “creí que eran unos zapatos demasiados grandes para estar aquí”.

También agradeció a su esposa Margin Pozo y su hija Alejandra que “no me abandonaron un solo día”.

En su discurso, el cronista deportivo se refirió a las condiciones inhumanas a las que fue sometido por nueve meses en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”.

“Hace nueve meses atrás todavía estaba encerrado en una pequeña celda en condiciones inhumanas, recibiendo tortura física y psicológicas cumpliendo una condena de nueve años por ser periodista por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y por realizar críticas de políticas públicas a la pareja dictatorial señalada por organismos de derechos humanos de cometer crímenes de lesa humanidad sobre ciudadanos desarmados”.

Denunció que en Nicaragua no hay prensa independiente, no hay libertad de expresión porque los derechos ciudadanos están conculcados y los grandes medios de comunicación como La Prensa, 100% Noticias, Confidencial y Radio Darío han sido confiscados y tomados por fuerzas paramilitares y policiales en estos últimos años y sus periodistas han sido empujados al exilio.

Asimismo, el expreso político señaló que en Nicaragua se persigue a los ciudadanos hasta por dar un like a las publicaciones en redes sociales “en Nicaragua no hay un solo periodista trabajando en libertad porque los que aún no han podido salir del país trabajan en el anonimato o cubriéndose en la clandestinidad porque no pueden hacerlo de manera pública”.

Aprovechó la plataforma para exponer la crisis sociopolítica que vive el país “Desde el 2018, año del estallido social en contra del régimen, organizaciones de periodistas en el exilio registran ya 1329 ataques a la libertad de prensa, 218 periodistas exiliados, 60 medios de comunicación clausurados, 22 periodistas desterrados, varios colegas secuestrados, un colega como Ángel Gahona asesinado, hace una semana el régimen condenó al periodista Víctor Tikay a 8 años de cárcel por transmitir en sus redes sociales una procesión religiosa”.

A pesar de los ataques de la dictadura Ortega Murillo contra el periodismo independiente “no han podido doblegar el compromiso con la sociedad del periodismo independiente, que trabajando entre las limitaciones del exilio derrumba todos los días el cerco de la censura, el discurso único pretendido por el régimen y su falsa narrativa de los crímenes que comete. El periodismo al que pertenezco todos los días los desnuda con grandes investigaciones sobre sus corruptelas y abusos”.

Señaló que “Hoy por hoy el periodismo independiente en Nicaragua que no tiene ni instalaciones, ni equipos sofisticados y que trabaja errante por el mundo, es la segunda institución más creíble y mejor valorada por los ciudadanos de acuerdo a las últimas encuestas”.

Al concluir, el cronista deportivo agradeció a Dios por la fortaleza que le dio a su familia, a su esposa, hija, hermanos, madre y amigos por soportar tanto sufrimiento “gracias a Dios por haberme guardado para resistir esos 597 días en una de las cárceles más infames del continente”.

Soñó que daba un jonrón

Compartió que en sus fantasías infantiles se imaginaba jugando béisbol, vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York y varias veces soñó dando un jonrón en una Serie Mundial.

“Quiero decirles que este es mi jonrón, esta es mi serie mundial y en Nueva York. Y ese es el aplauso del Yankee Stadium después de ese jonrón y es que me siento como pez en el agua hablando de deporte”.

Pidió que tengan presente a Nicaragua “me doy cuenta que muchísima gente no la conoce, ayer mismo después de la conferencia de prensa algunos me preguntaban que no lo sabían y que por qué les decía que Nicaragua es un país pobre el segundo más pobre del continente, por lo tanto, no hay tantos intereses económicos en juego y por eso estamos prácticamente solos”.

Agrega “Nos sacaron de la cárcel el primero de septiembre para darle a la sociedad y con quienes estaban negociando nuestra liberación una prueba de vida. Ese día fue la ratificación de una condena de nueve años y para el resto de los presos políticos la ratificación de su condenas, ese día ante los protagonistas de la dictadura les pronuncie que viva la libertad de expresión, Viva el periodismo independiente, Viva Nicaragua que pronto será libre”.