Médica residente denuncia a Dr. Eduardo Cáceres por acoso sexual

Una médico residente de Neurocirugía del Hospital Antonio Lenín Fonseca, asegura ser víctima de acoso desde hace un año e identificó a su agresor como Eduardo Cáceres, médico de base de Neurocirugía en ese hospital.

El caso dejó de ventilarse entre murmullos o en reuniones a puerta cerrada del centro médico, ahora la carta circula en redes sociales.

“Desde mi ingreso en el año 2022 he recibido maltrato verbal y psicológico en múltiples ocasiones, incluso intentos de agresión, ya que he sido forzada a tener contacto físico y lo expuse en la queja entregada”, escribió la médica.

La carta fechada del 26 de octubre está dirigida a la Dra. Natalia Salgado, Directora de Docencia Central-MINSA, a quien pone al corriente de que antes se quejó por escrito con “el jefe de Servicio de Neurocirugía, con copias a oficina de Subdirección Docente, Subdirección Médica, Dirección General, Sindicato y Responsable de Residentes de la unidad hospitalaria”, todos ellos tenían conocimiento del caso.

Las autoridades antes mencionadas resolvieron la situación con un llamado al Dr. Eduardo Cáceres, lo que a la víctima le pareció insuficiente y por eso elevó la causa a la Dirección Docente.

“No estoy conforme con la manera de proceder de parte de las autoridades mencionadas ya que en respuesta a mi denuncia fui llamada a una reunión extraordinaria con los implicados y con mi agresor; en ausencia de mi jefe inmediato ni de la representante de médicos residentes; la cual me asesora y me explica que, al no ser convocada, no pudo estar presente para acompañarme en el proceso. En la reunión fui persuadida a aceptar disculpas verbales, pero no acepté”, explicó en la carta dirigida a la doctora Salgado.

Agregó que “no se dio resolución a mi denuncia de acoso sexuald del que vengo siendo víctima aproximadamente desde hace 1 año, aduciendo que son eventos pasados sin vigencia ni pruebas para tomar medidas en contra del agresor; solamente dejando la tentativa intención de dar seguimiento al caso”, lamentó la denunciante en la misiva.

Conducta abusiva

La denuncia de la estudiante va más allá de lo que sufrió en carne propia, señala que ella no es la única ni la primera víctima del especialista.

“El dr. Eduardo Cáceres tiene antecedentes de conducta sexual abusiva en diversas ocasiones en contra de familiares de pacientes, pacientes, enfermería, estudiantes, otros médicos residentes y especialistas mujeres. Su conducta es agresiva, ofensiva, obscena y de falsos testimonios en contra del personal médico con quien labora”, sostiene la joven residente.

En la misiva la médica pide un despacho para ser escuchada “Acudo a su autoridad y condición de mujer para exponer lo sucedido conmigo y prevenir las agresiones sexuales y psicológicas en contra de más mujeres que podrían verse afectadas…para que seamos escuchadas sin intimidarnos por “falta de pruebas” y que sea solucionada esta conducta tan denigrante al estudiante y a la mujer en este centro asistencial”, concluye en la misiva.

Protección política

En un reporte de La Prensa, sobre el doctor Eduardo Cáceres, aseguran que una fuente anónima lo señala de ser “uno de los brazos represores del orteguismo dentro de hospital Antonio Lenín Fonseca y carga con múltiples denuncias de abuso sexual en contra de pacientes, familiares de pacientes, residentes”, publicó el medio de comunicación.

Reseñan además “un presunto abuso sexual ocurrido en 2009, cuando el galeno trabajaba en otro hospital de Managua. Presuntamente Cáceres fue obligado a renunciar y callaron a la víctima”, se lee en el artículo.

“Hace seis meses aproximadamente, este personaje intentó abusar del familiar de una paciente de neurocirugía …pero salió completamente exonerado de ese caso, porque él es miembro del sindicato Fetsalud”, reveló la fuente a La Prensa.

El mismo informante aseguró que el médico “presume ser cercano a Gustavo Porras, exsecretario de Fetsalud, y es apadrinado por Andrés Zamora, actual secretario del sindicato, quien fue clave para que lo exoneraran de este último caso”, indicó la fuente.

En su cuenta en Twitter la abogada defensora de Derechos Humanos, Yonarqui Martínez hizo eco de la denuncia de la médica residente.

“Médico Eduardo Cáceres (Violador sin castigo) Residentes,pacientes, enfermería del Hospital Lenín Fonseca lo denuncian. Médico Residente estudiante teme por su integridad física y psíquica. En el 2018 fue denunciado por asesinato a opositores sin tener castigo alguno”, se lee en el post.