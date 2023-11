Nicaragua reporta 521 casos confirmados de dengue y 6.232 sospechosos en la última semana

Equipo de Periodistas

Nicaragua registró 521 casos confirmados de dengue y 6.232 sospechosos en la última semana, mientras que la enfermedad sigue expandiéndose en el país, según un informe del Ministerio de Salud divulgado este lunes.



Los casos positivos pasaron de 522 a 521 en los últimos 7 días, para una disminución de 0,19 % con relación a la semana anterior, indicó la cartera de Salud en su análisis sobre el comportamiento de las enfermedades epidémicas.



El informe también detalla que los casos sospechosos de dengue aumentaron un 12 %, al subir de 5.564 a 6.232 casos en la última semana.



Nicaragua registra 139.803 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, marcando el total más alto desde el pico epidémico de 2019, según un informe divulgado en la víspera por la Fundación iO, una organización científica dedicada al estudio y control de las enfermedades Infecciosas en el mundo, zoonosis emergentes y medicina tropical y del viajero.





"Frente a este escenario, el silencio de las autoridades (nicaragüenses) y la falta de una alerta epidemiológica oficial contrastan con la gravedad de la situación que ya ha costado la vida de 2 personas", de acuerdo con ese organismo, con sede en Madrid.



Las autoridades nicaragüenses no han dado los datos acumulados de casos sospechosos y confirmados de dengue en lo que va del año, ni de fallecidos.



"La inacción gubernamental ante la emergencia sanitaria es evidente. No se han ofrecido datos actualizados sobre hospitalizaciones o defunciones relacionadas con el dengue, y la comunicación oficial parece disminuir la importancia del brote actual", según el informe de la Fundación iO.



Para ese organismo, el aumento esperado por la naturaleza cíclica del dengue "no ha sido suficiente para impulsar una respuesta estatal acorde" en Nicaragua, que lidera la tasa de contagios en la región, "con una proporción significativamente mayor que sus países vecinos, aunque, paradójicamente, reporta menos fallecimientos".



En el epicentro de la epidemia se encuentran Managua y Jinotega (norte), "con una alarmante concentración de casos que pone en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables", alertó esa fundación.



Nicaragua registra una tasa de contagio por cada 10.000 habitantes de 134, la más alta de América, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que explicó que por habitante esta tasa es mayor a la de Brasil y Bolivia, "los dos países que reportan más casos sospechosos de todo el continente, pero (que) al tener poblaciones mucho más grandes tienen una tasa de incidencia más baja".



La OPS emitió en la segunda semana de septiembre una alerta sanitaria respecto al incremento de casos de dengue, principalmente en Centroamérica y el Caribe, y solicitó a los Gobiernos revisar los planes de preparación y respuesta, mantener las acciones de vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de casos de dengue.



El Ministerio de Salud de Nicaragua divulgó una serie de recomendaciones a finales de julio pasado para prevenir más contagios como la eliminación de criaderos de mosquitos en barrios y comunidades, realizar visitas casa a casa para sensibilizar sobre la epidemia, garantizar la aplicación de larvicidas en los depósitos de agua de las viviendas y fumigaciones programadas de acuerdo con la evolución de la enfermedad.



Nicaragua trabaja en la eliminación de criaderos de mosquitos Aedes aegypti de forma masiva, y en la fumigación de viviendas en algunas de las ciudades más afectadas.