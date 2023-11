Báez: Audacia, capacidad de riesgo, humildad, actitudes para salir de opresión

Equipo de Periodistas

Monseñor Silvio Báez, Obispo de la Arquidiócesis de Managua, reflexiona en su prédica dominical sobre la conocida “parábola de los talentos” (Mt 25,14-30). Un hombre que antes de irse de viaje encomienda sus bienes a tres de sus empleados por generosidad.

Según Baéz , aquel hombre se goza en poder enriquecer a sus empleados. “Así es Dios. Es bueno, confía en nosotros y se llena de gozo al darnos gratuitamente sus dones”, dijo el obispo.

Desde el púlpito de la iglesia Católica Santa Ágatha, nos recuerda que todos somos valiosos y gozamos del favor de Dios.

“Todos somos diferentes, sabemos cosas diversas, tenemos cualidades y posibilidades distintas, como los siervos de la parábola que no recibieron el mismo número de talentos, pero todos somos inmensamente valiosos”, indica.

Báez comenta que en la parábola dedica mayor espacio al tercer empleado, quien escondió el dinero de su patrón por miedo a perderlo, quedando inmovilizado sin posibilidad de hacerlo crecer

“Aunque no malgastó el dinero (...) quizás hizo algo peor: no hizo nada. No quiso arriesgarse, no quiso tener problemas. Simplemente devolvió exactamente lo que había recibido. No entendió que lo que había recibido de su patrón era por amor y, en vez de responder con amor, siendo responsables con los proyectos de su señor, se dejó llevar por el miedo, la comodidad y la falta de responsabilidad”, explicó Monseñor Báez.

Según Báez, la parábola de hoy nos enseña que lo peor que nos puede suceder es no arriesgarnos y quedarnos con los brazos cruzados para no equivocarnos.

“Quien solo busca cuidar su vida, protegerla y defenderla, la echa a perder. Quien no sigue las aspiraciones de su corazón por miedo a fracasar, ya está fracasando; quien no toma iniciativa alguna por miedo a equivocarse, ya se está equivocando. Cuando escondemos lo que somos y tenemos, nos arriesgamos a perderlo todo. Cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos la propia vida”, advirtió el obispo nicaragüense.

El religioso aplicó la parábola al ámbito personal pero también colectivo “en sociedades como la nuestra donde han sido vulnerados todos los derechos y todas las libertades, el silencio temeroso, la complicidad solapada, el volver la cara a otro lado, el miedo a correr riesgos, es enterrar el talento”, sentenció Monseñor.

Agregó que la indiferencia y el silencio “no sólo no colabora a construir una nueva convivencia social, sino que nos vuelve mediocres, nos hace ciudadanos fracasados y, al final, nos marchita el corazón. No enterremos el talento, no enterremos la vida y la fe bajo el conformismo y la indiferencia”, comentó.

Según el Obispo, en la lucha por lograr un cambio social justo y sostenible hay muchas dificultades, no se ven soluciones a corto plazo, y hasta se normaliza lo que es inhumano e injusto.

“Es una forma moderna de esconder el talento. Las actitudes que nos van a llevar a salir de la opresión y de la injusticia son la audacia, la capacidad de riesgo, la humildad para aunar fuerzas entre todos, la rebeldía espiritual y la búsqueda creativa. Y sobre todo, la apertura a Dios en la oración y la escucha humilde del Espíritu, que conduce la historia la libertad y a la verdad”, dijo Báez.

El religioso advirtió “Pobre de nosotros si vivimos con miedo, pues corremos el riesgo de equivocarnos todo en la vida. Dominados por el miedo podemos acabar negando a Jesús, silenciando el Evangelio y abandonando a la Iglesia. Jesús nos imagina dispuestos a correr riesgos y superar dificultades para colaborar activamente para que el mundo sea más dichoso y la Iglesia más servidora y profética”, concluyó en su mensaje.