Miss Universo dedica sentidas palabras en agradecimiento a su hermano “por cada buñuelo que vendió”

Sheynnis Palacios rompió en llanto al confesar que detrás de su reinado está una familia que luchó para ayudarla a conquistar su sueño: “Por cada buñuelo que mi hermano vendió también me ayudó a estar sentada aquí”, dijo entre lágrimas

En una gira de medios de comunicación por México, Sheynnis Palacios Miss Universo abrió su corazón para expresar el agradecimiento a su familia por acompañarla y apoyarla a lo largo de su vida hasta lograr su coronación dado sus orígenes humildes y haberse criado en una familia de mujeres donde su mamá fue una madre soltera.

“Por cada buñuelo que mi hermano vendió también me ayudó a estar sentada aquí donde estoy, así que yo a mi hermano quiero agradecer en estos momentos”, expresó Sheynnis Palacios Miss Universo 2023 tratando de esconder las lágrimas.

“Así que yo a mi hermano quiero agradecer, es un niño que amo, que admiro, sobre todas las cosas también tiene un gran propósito”, reflexionó la recién coronada reina del universo en San Salvador el pasado 18 de noviembre.

“Quiero compartirte esta experiencia que detrás de una reina y una mujer exitosa, hay toda una familia luchando por sus sueños, dando un granito de arena para que sus sueños se vuelvan realidad”, expresó la nicaragüense.

La Miss Universo logró conectar con muchos latinoamericanos quienes han ido a las redes para volcar su admiración y expresarle que ella es una digna representante de mujeres luchadoras que día a día se levantan temprano para salir adelante sin importar las circunstancias adversas que la vida les presente.

“Es la Miss Universo más bonita que he visto. Ella es muestra de superación y perseverancia. Soy mexicana pero ella me representa en muchos aspectos”, opinaron.

Otro comentario dice: “Este año supieron elegir. Soy dominicana y desde que la vi salir en traje de baño me dije a mi misma ella será la reina y lloré con su triunfo de alegría sin conocer su historia”.

La admiración de seguidores es unánime: “No me importa que hayas vendido buñuelos, es un trabajo honrado, siempre orgullosa de dónde vienes porque eso te da más valor”.

“En solo unos días Sheynnis ha ganado el corazón del universo y desde Venezuela te queremos y te admiramos”, son algunos de los comentarios que los internautas han dejado para demostrar su cariño en las redes sociales de la Miss Universo.

Prohíben en Nicaragua pintar un mural a Miss Universo

El régimen en Nicaragua prohibió este martes a dos artistas plásticos pintar un mural artístico en honor a la recién coronada Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Alondra Palacios Cornejo.



Los muralistas nicaragüenses Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, cuyos nombres artísticos son Vink Art y Torch Místico, informaron a través de la red social Tik Tok que las autoridades de su país les prohibieron continuar pintando un mural en homenaje a la recién elegida mujer más bella del Mundo.



"Se cancela el mural. La gente lo tomó como mensaje político”, escribió el artista conocido como Torch Místico, mientras que Laguna, conocido como Vink Art, explicó que no podían "continuar el mural”.



Torch Místico también publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con el mural, en la que se observa el rostro de la nueva Miss Universo, y dijo que no lo iban a poder terminar.



"Hasta ahí quedó el mural. Tuvimos las intenciones de terminar, cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar”, afirmó.