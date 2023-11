Osmel Sousa sorprende con cambio de look del cabello de Miss Universo Sheynnis Palacios

El “zar de la belleza” dice que Sheynnis Palacios “es una muchacha con un ángel muy especial que no se aprende si no que se tiene” y le dio consejos de cómo llevar su cabello para su gira de medios de comunicación como la nueva Miss Universo

Osmel Sousa quedó muy impresionado cuando conoció en persona a Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, en el concurso de Miss Universo 2023. En varias entrevistas previo a la coronación, Souza dijo que Palacios era una de las favoritas para ganar el concurso y tras ser coronada expresó que no le sorprendió.

“Yo feliz porque este país nunca había tenido una Miss Universo, creo que ni finalista. Entonces es importante para el concurso que otros países que nunca han clasificado sean los ganadores”, expresó el reconocido diseñador y missólogo cubano-venezolano.

Sousa elogió la belleza física de Palacios, su inteligencia y su personalidad y dijo que Palacios era una mujer completa que tenía todo lo necesario para ser una Miss Universo exitosa.

“En el caso de esta niña, esta es una muchacha con un ángel muy especial que no se aprende si no que se tiene y hay que destacar que cuando la coronaron ella dijo te quiero mamá porque esta es una niña hija de una madre soltera que luchó para que su hija llegara donde llegó”, narró el zar de la belleza durante una entrevista con Telemundo.

Por años, Sousa estuvo al frente de los concursos de belleza de Venezuela y convirtió a esta nación en una potencia de misses, pero en 2018 se retiró de los certámenes sin embargo se sigue considerando un personaje influyente en la industria de reinados.

“Yo he tenido muchas reinas que las he visto y me atrae algo y eso la tiene Sheynnis Palacios”, declaró el también empresario.

Sousa destacó el traje típico que Palacios usó en el concurso. El traje, inspirado en el zanate, asegurando que fue la que entre las demás concursantes fue quien lo manejó mejor. “Ella trabajó esa corona en todos los eventos al 100% incluso la noche del traje típico que no cuenta para nada en el puntaje para ganar o no, ella fue la mejor”, dijo Sousa.

Respecto a la presentación del traje El Zanate, Sheynnis Palicios reveló que lo ensayó y le pareció la idea de arrodillarse ante el público en señal de reverencia al público que la admiraba esa noche en San Salvador y era algo que nunca se había hecho antes.

“Desde que llegué que miré las candidatas porque yo digo hasta que yo no las vea personalmente no digo exactamente, la que te da ese golpe cuando tu la ves es un estilo diferente”, explicó Sousa.

Sousa es conocido por su estricto régimen de preparación de las concursantes del Miss Venezuela. Se concentra en la belleza física, la inteligencia, la elegancia y la gracia. También es conocido por su sentido del humor y su personalidad extrovertida.

En esta ocasión aprovechó la oportunidad para bromear que será el primero en acudir a la clínica de Sheynnis Palacios, puesto que su programa social está enfocado en desarrollar herramientas para mantener la salud mental.

“Yo seré el primero en acudir a esa clínica que va montar, en realidad lo que yo veo como organizador de eventos que he sido que es una gran participante”, expresó Sousa.

Cambio de look

En estos momentos, Sheynnis Palacios se encuentra en una gira de medios de comunicación en Estados Unidos y antes de su primera entrevista en Hoy Día tras bastidores se encontró con el zar de la belleza quien no dudó en aconsejar cómo debía presentar su cabello.

“Metiendo mi cuchareta antes de salir en el programa Hoy Día en Telemundo, de cómo debe tener el cabello la Miss Universe Nicaragüense Sheynnis Palacios”, escribió Sousa en su cuenta de Instagram junto a una fotografía.

Palacios lució el cabello ondulado durante el certamen, pero Sousa le sugirió un look alisado con puntas onduladas hacia su rostro y así se le vio en su primera aparición internacional concedida a la televisora latina.