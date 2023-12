Báez: “No nos acostumbremos a la injusticia y al sometimiento de los tiranos”

En su prédica dominical Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, comenta que sobre el inicio del tiempo de adviento. “Es un tiempo para serenarnos y recuperar fuerzas, confiar en la presencia cercana del Señor y disponernos a caminar con mayor esperanza”, comentó el religioso.

Báez, recordó que si bien el adviento es un tiempo de espera, también demanda estar alertas y despiertos ante lo que ocurre en la sociedad.

“Vivamos atentos para no ser engañados por las mentiras de los poderosos. Que sus discursos altaneros y sus amenazas no nos atemoricen ni nos hagan creer que los esfuerzos por transformar la sociedad son inútiles. No nos dejemos arrastrar por la indiferencia, no nos resignemos a vivir con miedo, ni nos acostumbremos a la injusticia y al sometimiento de los tiranos”, advirtió Báez.

En su mensaje, Báez transmitió esperanza a la feligresía que se encuentra ante el parto de una nueva sociedad.

“En el esfuerzo por construir una nueva sociedad el futuro puede ser incierto, podemos estar cansados y sentirnos desanimados ante tantos errores y fracasos. Todo esto no es el final. Son solo dolores de parto de una nueva sociedad que está por nacer. No hay que desanimarse. El Señor que está por venir nos asegura el triunfo de la libertad y la justicia”, dijo monseñor desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Ágatha en Miami, EEUU.

El sacerdote añadió que cuando todo se vuelve más oscuro, es cuando se debe estar más alertas.

“No hay que apagar la luz de la conciencia, el espíritu solidario y la capacidad de soñar. Es cuando más lúcidos debemos ser, con realismo, humildad y esperanza”, recomienda el obispo.

El jerarca agregó que “Dios no quiere que vivamos dormidos en la indiferencia, la insensatez o la mediocridad. No quiere que nos dejemos dominar por el pesimismo, el miedo o la desilusión. El futuro puede parecer oscuro, las tareas que tenemos por delante pueden ser inmensas, pero el Señor está con nosotros para indicarnos el camino, darnos ánimo en los momentos duros y preservarnos de todo mal”, comentó.

LEER MÁS: El 72 % de los nicaragüenses están en desacuerdo con la condena al obispo Rolando Álvarez

“Debemos despertar ante todo nuestra fe. Busquemos a Dios en la oración y en la vida y aprendamos a acogerlo en los acontecimientos de cada día. Despertemos y estemos atentos a nuestro corazón para no dejarnos arrastrar por la tristeza, agobiar por los problemas o hundirnos ante los fracasos”, expresó Monseñor Báez.

Según el religioso “vivamos atentos a que no se apague en nosotros el gusto por la vida y el deseo de lo bueno. No descuidemos la ternura y la bondad, no dejemos de sonreír. Estemos atentos a los problemas que padecen los demás, suframos con quien sufre y ayudemos como podamos al que nos necesita”, reflexionó Báez en su prédica.