Obispo Sándigo: "Nicaragua sumida en la maldad", "la serpiente no puede contra nosotros"

La homilía de Monseñor Sócrates René Sándigo durante la tradicional lavada de la plata en El Viejo, Chinandega fue muy diferente a otras. Desde este púlpito dijo que Nicaragua está sumergida en “la maldad” pero que estamos protegidos por la virgen María y que con su presencia “la serpiente del mal” no podrá doblegar al pueblo santo de Dios.

“Si ella está con nosotros la serpiente no puede contra nosotros, porque con ella no puede, no la engaña, no le afecta y con razón nosotros sentimos gozo de tenerla como compañía, como discípula perfecta, madre y reina y de ahí una realidad profunda para gritar con gozo él quien causa tanta alegría”, expresó Monseñor Sandigo en medio de un mar de gente que inundó la basílica de El Viejo.

Estas palabras de Monseñor Sándigo quien ha sido cercano a la dictadura llegan justo cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió aplicó restricciones y vigilancia a la celebración de la Purísima que se realizan en todos los rincones de Nicaragua.

Ante esta acción de la dictadura y sin referirse claramente Monseñor Sándigo dijo que en estos momentos Nicaragua está sumergida en la “maldad” y que por ende se pierde "el gozo y la felicidad".

“Empezamos a ser invadidos en nuestro interior por todo tipo de maldad , se pierde la pureza, ya que con el mal adentro empezamos a producir maldades, maquiavelismo, empezamos a producir dramas malignas, empezamos a ser Caines en contra de los inocentes Abeles", expresó el Obispo de León.

En su homilía en esta tradicional lavada de la plata también habló a los nicaragüenses que no están solos en este camino de “amargura”.

“Ella está ahí, caminando con su pueblo, protegiendo a su pueblo, intercediendo por su pueblo, consolando a su pueblo creando animó a su pueblo, su presencia hermanos es de mucho consuelo”, manifestó Sándigo.

Un año más de tradición de la lavada de la plata

Este año se cumplen 461 años de la tradicional lavada de la plata que se realiza ante las víspera de la solemnidad de la limpia Concepción de María. Aquí el pueblo mariano de Nicaragua acude a la casa de la patrona nacional para realizar el servicio de lavar los exvotos y utensilios del santuario que es visto como un gesto de humildad y de amor a la Virgen que invita a poner en práctica el servicio y el amor a aquella que nos conduce a Jesús.