Miss Universo Sheynnis Palacios no tiene miedo de regresar a Nicaragua

“Amo mucho mi país y estoy muy orgullosa de ser nicaragüense… No tengo miedo de volver a la tierra que me vio nacer”, declaró la Miss Universo Sheynnis Palacios durante una entrevista con la cadena Univision

Miss Universo Sheynnis Palacios declaró en una entrevista con la cadena Univision que no teme volver a Nicaragua para celebrar su triunfo con los nicaragüenses pese a la persecución declarada del régimen de Daniel Ortega en contra de la directora de la organización Miss Nicaragua.

Sheynnis Palacios quien vivirá un año en Nueva York para cumplir compromisos con la franquicia internacional fue consultada por el mismos medio si podría volver a Nicaragua para celebrar con su país la coronación del Miss Universo, a lo cual la embajadora de belleza respondió que la organización está gestionando para que ella pueda volver a la tierra de lagos y volcanes de la cual insistió sentirse orgullosa de representar.

“Evidentemente sí, estamos gestionando para volver a mi país, a mi hermosa tierra de lagos y volcanes, compartir con toda la gente que salió a las calles ese 18 de noviembre”, expresó la joven de 23 años al programa Siéntese quien Pueda, en declaraciones brindadas la semana pasada.

Palacios volvió a ser cuestionada por el periodista durante la entrevista quien le preguntó si tenía algún tipo de temor de volver a Nicaragua después de haberse filtrado información que implicaba la prohibición de su retorno a suelo pinolero.

“Para nada, para nada yo sé que en mi país todos están contentos con el triunfo. No, no tengo miedo de llegar a mi país. Mi país es el país que me vio nacer, me vio crecer. A parte de ser vocera nicaraguense soy vocera universal”, dijo la soberana universal.

“Amo mucho mi país y estoy muy orgullosa de mis raíces y de ser nicaragüense”, insistió Palacios, quien fue coronada en San Salvador, El Salvador y es la primera mujer centroamericana en ganar el concurso.

Miss Universo también habló del vestido icónico que lució durante su coronación y expresó que el atuendo fue inspirado en la bandera de Nicaragua y la bandera de El Salvador, por ser el país que abrió las puertas al certamen, pero más allá de esto buscaba rendir tributo a Centroamérica.

Directora de Miss Nicaragua se retira

La directora de la franquicia Miss Nicaragua, Karen Celebertti, anunció este martes que deja la organización después de que la Policía detuvo a su esposo y a su hijo en Managua. El régimen los acusó de conspiración, traición a la patria y otros delitos políticos.

"Ha llegado el tiempo de mi retiro", escribió en su cuenta de Instagram la directora de Miss Nicaragua, quien se encuentra en México y fue acusada, junto a su familia, dos semanas después de que la nicaragüense Sheynnis Palacios fuera elegida Miss Universo 2023 y que la población lo celebrara masivamente en las calles.

La Policía, que dirige un consuegro de Daniel Ortega, señaló a Celebertti, a su esposo, Martín Argüello, y a un hijo de ambos de presuntamente haber cometido los delitos de conspiración para alterar la paz e incitar al odio, la violencia, terrorismo, crimen organizado, provocación, apología e inducción a la comisión de delitos a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

También los acusó de propagación de noticias falsas, así como traición a la patria y lavado de activos desde 2018.

Según la Policía, la directora de Miss Nicaragua y su familia tenían planificado tomar "nuevamente las calles" en diciembre, como hizo parte de la población en abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales.

Miss Nicaragua limpio de arraigos políticos

Karen Celebertti en su mensaje publicado en instagram, destacó que "Miss Nicaragua creció siempre limpio de arraigos políticos, sin discriminar por raza, religión o región geográfica".

Ante la coronación de Sheynnis Palacios como Miss Universo recordó que es la primera de Nicaragua, la primera de Centroamérica.

"Con mucho orgulllo y esfuerzo Sheynnis logró esto para todos los nicas sin distinción alguna ni diferencias, la alegría de un solo sentir. Una corona que deberá ser respetada como un logro de todos. Esa noche el nombre que se escuchó en el universo fue el nombre de Nicaragua, y por eso es importante que destaquemos esto como un logro de cada nicaragüense, sin distinción política alguna", expresó en su mensaje.