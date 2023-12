Miss Universo Sheynnis Palacios se reunirá con su mamá esta Navidad

En una entrevista para la revista Hola Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, reveló que esta Navidad será diferente a otras porque se podrá reunir con su mamá en San Francisco, a quien no ve desde que su progenitora emigró a Estados Unidos.

“Te comento que es una Navidad muy diferente. En vez de que mi mamá viaje aquí a New York yo voy a viajar hasta donde está ella en San Francisco para compartir la Navidad”, aseguró Palacios.

Sheynnis Palacios, al ser coronada Miss Universo 2023 en El Salvador el 18 de noviembre, se encontraba en shock. Intentaba asimilar que había ganado el título y reaccionó con un “¡Te amo, mamá!".

La nicaragüense ha querido dejar en claro desde el momento de su coronación la importancia de crecer en una familia liderada por mujeres.

“Para nosotros los latinoamericanos es una celebración a lo grande y un momento especial para compartir con nuestros seres queridos y con nuestros amigos donde el amor debe prevalecer, la fe y el agradecimiento”, añadió la nicaragüense.

“Qué manera más bonita que el ser que me dio la vida, al ser que le dediqué el triunfo porque recuerdo perfectamente que le dije “Te amo, mamá” desde el fondo de mi corazón, lo voy a poder celebrar con ella”, reiteró la reina de belleza.

Miss Universo agregó que también se reunirá con su hermano y abuela, pero de modo virtual porque ambos se encuentran en Nicaragua y espera verlos pronto.

“Y también gracias a que tenemos la herramienta de la tecnología podré compartir con mi hermano y mi Mamita que me esperan en Nicaragua y que espero muy pronto estar allá compartiendo con ellos”, afirmó la embajadora universal de la belleza.

Sheynnis Palacios no teme volver a Nicaragua

Sheynnis Palacios, aseguró en una entrevista brindada la semana pasada al programa "Sientese en la Silla" de la cadena Univision, que no tiene miedo de regresar a Nicaragua para celebrar su triunfo con el pueblo nicaragüense, a pesar de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celebertti y familia.

“Evidentemente sí, estamos gestionando para volver a mi país, a mi hermosa tierra de lagos y volcanes, compartir con toda la gente que salió a las calles ese 18 de noviembre”, expresó la joven de 23 años al programa Siéntese quien Pueda, en declaraciones brindadas la semana pasada.

Palacios volvió a ser cuestionada por el entrevistador quien le preguntó si tenía algún tipo de temor de volver a Nicaragua después de haberse filtrado información que implicaba la prohibición de su retorno a suelo pinolero.

“Para nada, para nada yo sé que en mi país todos están contentos con el triunfo. No, no tengo miedo de llegar a mi país. Mi país es el país que me vio nacer, me vio crecer. A parte de ser vocera nicaragüense soy vocera universal”, dijo la soberana universal.