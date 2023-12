Mujer da a la luz en medio del lago Cocibolca

11:33 AM

Una mujer dio a luz en una ambulancia acuática en el Lago Cocibolca. El parto, que se produjo de forma inesperada, fue asistido por el personal médico a bordo. La madre y el bebé, cuyos nombres aún no se han revelado, fueron trasladados al hospital de Rivas, donde se encuentran en condición estable.

De acuerdo con la página Rivas en Acción que divulgó la información los veinte minutos de traslado desde el puerto de la Isla de Ometepe hasta el puerto de San Jorge fueron insuficientes porque la mujer terminó pariendo en la mitad de lago de Nicaragua.

Testigos enviaron un video a la página antes citada señalando que la madre es originaria de la comunidad Balgüe de la Isla de Ometepe y fue atendida por miembros de la Cruz Blanca, en las imágenes también se observa a una enfermera cargando el bebé recién nacido, ambos fueron llevados al hospital de Rivas Gaspar García Laviana.

Otro nacimiento sorpresivo este 2023

En mayo pasado el nacimiento de una niña nicaragüense en pleno vuelo a Miami tomó por sorpresa a los pasajeros del vuelo T TA450.

La migrante nicaragüense Abigail Amoretti Dávila, de 18 años, tenía apenas 27 semanas de embarazo cuando, junto a su tía, tomó un vuelo desde Managua hacia Miami, tras ser beneficiadas con el parole humanitario.

Sin embargo, el bebé nació en el avión y la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Cancún, México. El parto fue atendido de forma improvisada por médicos que viajaban como pasajeros. La bebé, que se llama Milagros y debió esperar varias semanas en suelo azteca para recuperarse.

“Yo iba para un congreso en Brasil, no iba a tomar ni esa ruta, ni esa aerolínea. Entonces cuando yo iba en el vuelo, me levanto al sanitario. Cuando llego una persona estaba dentro del servicio, entonces yo me quedo en la última hilera del avión, pero comienzo a escuchar unos quejidos y una persona que le está hablando a alguien, entonces vuelvo a ver y miro que la muchacha se estaba quejando y pregunto ¿está embarazada?, ¿tiene dolores de parto?”, inició la narración la doctora Raquel Rodríguez días después del nacimiento de Milagros en declaraciones brindadas a 100%Noticias.

“Y me dice la tía que viajaba con ella, sí, ella está embarazada y tiene dolores. Entonces veo que le habían bajado el zipper, pero cuando yo la miro se está quejando y se está retorciendo de dolor”, contó.