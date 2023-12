Rosario Murillo anuncia vacaciones para trabajadores del Estado por Navidad y Año Nuevo

Rosario Murillo anunció este martes que los trabajadores del Estado inician este viernes las vacaciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El descanso comenzará este 22 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8 de enero.

"Vacaciones largas para disfrutar en familia, para disfrutar de nuestra Nicaragua en Paz, para disfrutar de la vida buena”, dijo Murillo este medio día.

La vicedictadora añadió “Gracias a Dios tenemos seguridad, tranquilidad y estabilidad, y una Nicaragua bendecida, prosperada y victoria” aseguró Murillo, en un intento de dejar atrás el último zarpazo que dio la dictadura a sus empleados, al aprobar una ley que los retiene en sus puestos bajo coacción con la garantía de que si renuncian pierden sus prestaciones sociales.

“Nos vamos el viernes 22, esta es la propuesta que ha mandado la Ministra del Trabajo al Comandante Daniel, y regresamos el lunes 8 de enero, Dios mediante, así que buenas nuevas, vacaciones largas en familia, en unión de familia, en bendición de familia”, dijo Rosario Murillo a través del oficialista Canal 4.

En el sitio web del Ministerio del Trabajo se lee el comunicado que en su inciso primero ratifica las fechas anunciadas por Murillo y en su inciso segundo especifican que “los días lunes 25 de Diciembre de 2023 y lunes 01 de Enero de 2024, no afectan la cuenta de las vacaciones de los trabajador”, reza el documento.

En el inciso tercero, establece que “se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índoles de las necesidades que satisfacen, de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país”,subraya el comunicado.

Aunque la época vacacional no deja de ser un respiro para centenares de trabajadores que son vigilados dentro de las instituciones públicas, las actividades de propaganda no se detienen y a estas los empleados del gobierno deben asistir para mantener sus puestos de trabajo y no perder su forma de sobrevivencia.