Gobernación cancela personería jurídica a Ministerio “Puerta de la Montaña” y otras 9 ONG´s

09:50 AM

El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de diez organismos sin fines de lucro y aprobó la disolución voluntaria de otras tres ONG, indican dos acuerdos ministeriales publicados en La Gaceta, Diario Oficial. Entre los organismos cancelados está el Ministerio “Puerta de la Montaña”, el cual fue acusado por supuesto lavado de dinero.

Según el Acuerdo Ministerial No. 117-2023-OSFL, la ministra de gobernación María Amelia Coronel Kinloch, aprobó la cancelación de personalidad jurídica y registro de 10 organismos sin fines de lucro, por incumplimientos a las Leyes que los regulan.

“Que los siguientes organismos, han incumplido con sus obligaciones conforme Ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron por períodos de entre 01 hasta 12 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus Juntas Directivas”, reza el acuerdo divulgado.

Señalan que los organismos han incumplido sus obligaciones conforme lo establecido en el artículo 34 y 35 de la Ley N°. 1115.

“Obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, no promoviendo políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó Personalidad Jurídica y Registro, así como los directivos que los administraban”.

Entre las ONG´s descabezadas están: Asociación Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), Asociación Mutua del Campo (MUTUA), Asociación Apostólica Hechos 22:16, Asociación Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados, Asociación Ministerio Internacional Restauración Berea, Asociación de Criadores de Ganado Brahman de Nicaragua, Asociación Instituto Internacional de la Biblia Thompson (I.I.B.T), Bridge of Hope International, Asociación Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia "Centro Educativo Internacional Creciendo en Gracia".

También figura Puerta de la Montaña Order, Inc (Mountain Gateway Order, Inc), de acuerdo a la publicación fue cancelada por “obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, al no promover políticas de transparencia en la administración de OSFL”.

Sobre esta última, la Policía de Nicaragua informó que detuvo a 11 líderes evangélicos que, junto a tres estadounidenses que no han sido capturados, incluido un empresario de la industria de la aviación, formaban parte de una presunta red de blanqueo de capitales que utilizaban como fachada a dos ONG cristianas.

Las autoridades nicaragüenses investigan al estadounidense Bruce Wagner, propietario de una compañía de aviación y dueño del ministerio evangelístico "Sacudiendo las Naciones", en Estados Unidos, por transferir una cantidad no precisada de dinero a Nicaragua "para la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios".

LEER MÁS: Policía en Nicaragua detiene a 11 líderes cristianos de Puerta de la Montaña, los acusa de lavado de dinero

La Policía Nacional explicó que la Dirección de Auxilio Judicial comenzó a investigar a los representantes de esos organismos, que funcionaban como ministerios cristianos, por el delito de lavado de dinero, bienes o activos, desde el 2013.

El acuerdo ministerial publicado en La Gaceta establece que los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.

Persecución religiosa

Diversas voces en la oposición ven esta acusación como parte de la persecución religiosa. El régimen ha cancelado unas 200 ONG evangélicas que son iglesias cristianas de las más de 3 mil organizaciones que han afectado desde el 2018 hasta la fecha.

Llama la atención que Puerta de la Montaña tenía 10 años de permanecer con su Ministerio en Nicaragua y hasta oraban por instituciones cuestionadas como la policía, que hoy las señala de lavado de dinero, aunque para la comisión de este delito se necesita que el dinero sea sucio según expertos, un hecho que no ha sido probado por la policía.

SEGUIR LEYENDO: Régimen en Nicaragua expulsa a Cruz Roja Internacional

Los detenidos fueron enviados a la cárcel modelo de Tipitapa y diversas iglesias llamaron a sus miembros a la oración porque consideran que los miembros del ministerio son inocentes y que solo andaban ganando almas y organizando eventos de avivamiento para Nicaragua.

Disolución voluntaria

A través del Acuerdo Ministerial No. 118-2023-OSFL, el MIGOB aprobó la disolución voluntaria de tres ONG´s.

Las disueltas fueron: Asociación Nicaragüense Heal Flor (Heal Flor), Asociación de Técnicos para Solidaridad y Cooperación Internacional (RE.TE), y Fundación Nicaragüense Cosecha Sostenible (PUNCOS).

“Aprobar, por Disolución Voluntaria la Cancelación de Personalidad Jurídica y Registro de los 03 organismos sin Fines de Lucro, acordada por los miembros que los integran”, señalan.