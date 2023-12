Migrantes nicaragüenses retornan al país, aseguran que “no hay nada mejor que volver a casa”

También otra usuaria identificada como Karol escribió “Ayer en USA, Mañana en Nicaragua porque yo si me regreso a casa”

En las últimas semanas cientos de pinoleros han retornado a Nicaragua desde Estados Unidos y España. A través de la red social Tik Tok, varios compatriotas compartieron videos y fotografías de su regreso al país.

Por ejemplo, la usuaria JuniethSg compartió un video con el texto “El día que me fui le prometí a mi corazón volverte a abrazar y si lo cumplí, Gracias a Dios”.

La pinolera que tenía 5 años viviendo en España, escribió que “el regreso a casa siempre es el mejor”.

También otra usuaria identificada como Karol escribió “Ayer en USA, Mañana en Nicaragua porque yo si me regreso a casa”.

En el video, Karol desea que todos puedan regresar sanos y salvos a casa.

En reacciones, varios compatriotas escribieron que también regresaban al país después de cuatro años en EEUU.

De igual forma, la usuaria Torrez expresó que no hay mejor cosa que regresar a su país “Ya casi me voy, acá uno no viene a quedarse, sino hacer sus cosas y volver donde su familia”.

La nicaragüense, originaria de Jinotega, Nayeli Centeno indicó “regrese a mi país después de estar 2 años en EEUU”.

Hace cuatro días, Zule Jaha, publicó su retorno “Ayer en USA, Hoy en Nicaragua porque yo si me regresé a casa, deseo que todos ustedes puedan regresar sanos y salvos a casa y puedan reencontrarse con amor, alegría y paz en sus corazones al lado de sus seres queridos”.

Deseos de retornar

Mientras tanto, otros nicaragüenses informaron que en un año planean volver a su tierra. Por ejemplo, Maritza Ruiz escribió: “En un año regreso con mis hijos y mamá, los extraño cada día pero gracias a Dios estoy avanzando con mis metas”.

Deborah Altamirano dijo “En 2 años si Dios quiere”. Samuel906 continuó “Yo quiero regresar también pero apenas llevo 5 meses pero algún día regresaré”.