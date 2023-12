09:52 AM

La dictadura sandinista a través del Consejo Nacional de Universidades se (CNU), se encuentra en pleno proceso de confiscación del Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIETS) y ordenó la entrega de las propiedad a otra universidad creada por su régimen.

“Ante la cancelación de la Personalidad Jurídica de la Universidad Nicaragüense Martin Luther King. (UENIC-MLK-JR), establecida en el Acuerdo Ministerial No. 99-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 136 del 28 de julio de 2023, me dirijo a ustedes con el fin de requerir la entrega del bien inmueble a los funcionario de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA)”, ordena una carta del CNU.

La carta extendida con fecha de ayer viernes 22 de diciembre, gira instrucciones de que el inmueble debe ser entregado a las autoridades de la universidad Ricardo Morales, es decir al “Dr. Danilo José Avendaño, Director de Cumplimiento y Lic. Silvania Iris Almeida, Asesoría Legal”, se lee en el documento.

La carta ordena que la entrega de las instalaciones sea efectiva el próximo jueves 28 de diciembre del corriente a la 09:00 de la mañana, según la orden emitida por el Dr. Jaime Francisco López Lowery, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Universidades.

Al menos 29 universidades fueron cerradas desde el 2018, por el régimen de Daniel Ortega, la mayoría de los cierres supuestamente por incumplimiento de los estándares de calidad y porque no cumplían con los requisitos ante el CNU, como entidad rectora.

Las propiedades confiscadas a instancias de educación superior fueron entregadas a universidades creadas por el mismo régimen.

El Movimiento Nacional Auto-Convocado, denunció ayer en su cuenta en Twitter “sigue con las confiscaciones. Hace unas dos horas robaron las instalaciones del CIEETS. Este centro era el dueño legítimo de las antiguas instalaciones de UENIC (universidad evangélica). Más familiares y comunidades que se quedan sin proyectos”, critican en la red social.