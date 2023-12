100% Noticias habla con un funcionario de Puerta de la Montaña, acusados de lavado de dinero en Nicaragua

¿ Que fue lo que paso con Puerta de la Montaña?.

Una fuente vinculada al Ministerio Puerta de la Montaña, al que por motivos de su seguridad llamaremos Justino, accedió a responder algunas preguntas de forma anónima a 100% NOTICIAS sobre el reciente encarcelamiento, confiscación y criminalización de su organización en Nicaragua.

Justino, quien formó parte del ministerio antes de emigrar a Estados Unidos, reveló detalles que cuestionan la versión oficial presentada por las autoridades nicaragüenses.

Pastor estadounidense Frank Shelton en oración con policía en Nicaragua en 2020.

El pasado mes de noviembre, la Policía de Nicaragua detuvo a 11 líderes cristianos de Puerta de la Montaña, acusándolos de lavado de dinero. Según un comunicado policial, la organización utilizaba supuestamente su fachada religiosa para ingresar dinero al país desde Estados Unidos, adquirir propiedades y realizar negocios.

Entre los detenidos se encuentran Walner Omier Blandón Ochoa, Marisela de Fátima Mejía Ruiz entre otros.

Leer más: Puerta de la Montaña rechaza acusación de lavado de dinero, aseguran que financiación se gestionó adecuadamente

Justino, al responder algunas preguntas, desafió la versión oficial, señalando que Bruce Wagner, mencionado como propietario de la compañía de aviación y dueño del ministerio "Sacudiendo las Naciones" en Estados Unidos, no es el dueño de dicho ministerio. Además, aclaró que Wagner no colabora activamente con "Sacudiendo las Naciones", cuyo fundador es Nathan Morris, un británico que se alió recientemente con Puerta de la Montaña para llevar a cabo sus cruzadas evangelísticas.

La fuente anónima también explicó que la coordinación con el gobierno se realizaba a través de John Matamoros.

Justino sugiere que el cambio de ser aliados a ser perseguidos se debe al poder de convocatoria del ministerio y la cantidad de donaciones recibidas para la obra religiosa, así como a la intención del gobierno de expropiar propiedades, campamentos de misioneros y una finca cafetalera.

Además, Justino cuestionó la rapidez con la que la contadora, identificada como A.F, fue liberada después de solo dos días de investigación, a pesar de ser una figura central en el presunto lavado de dinero. La fuente insinuó que la cercanía y alianza del ministerio con la dictadura podrían haber contribuido a la liberación de A.F.

En el último comunicado, los líderes de Puerta de la Montaña expresaron la esperanza de que la dictadura devuelva lo confiscado, una perspectiva que genera escepticismo en muchos. La fuente anónima reveló que la cantidad de bienes materiales perdidos es significativa, pero no proporcionó cifras exactas. John Matamoros a la derecha del pastor Frank Shelton.

El caso de Puerta de la Montaña sigue generando controversias y preguntas sobre la verdadera naturaleza de las acusaciones y la relación entre la organización religiosa y el gobierno nicaragüense.

Aquí la conversación integra que sostuvo 100% Noticias con Justino:

100% Noticias: ¿Porque pasan de aliados a perseguidos?.

Justino: “Es lo irónico hace un mes estaban apoyando en la actividad de Managua y ahora sacaron todos los cargos. La historia que contó el gobierno en el comunicado está alterada hay cosas que no son ciertas y son demostrables.”

100% Noticias: ¿Qué papel jugaba en la coordinación con el gobierno Xiomara Blandino y Juan Carlos Ortega?.

Justino: “Ellos nunca fueron parte de la coordinación. El gobierno siempre designó la coordinación con John Matamoros y en las cruzadas de departamentos tiraban la orden a sus alcaldías a ayudar en todo lo posible.

Por ejemplo Bruce Wagner no es dueño de el ministerio sacudiendo las naciones , el lleva años conociendo al fundador de PDLM Britt Hancock pero no es colaborador activo con sacudiendo las naciones ni mucho menos dueño. El fundador de sacudiendo las naciones o Shake the Nations Ministries, el fundador es el británico Nathan Morris Que desde hace años hace cruzadas en todo el mundo como las que se hicieron en Nicaragua pero hasta el año pasado fue que se alió con puerta de la montaña para hacer las cruzadas.”

100% Noticias: ¿Qué molestó al gobierno?

Justino: "Por el poder de convocatoria que tiene el ministerio, ver cómo hay unión y la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a donar por la obra del reino de Dios. Y para expropiar las propiedades, campamentos de misioneros que tenía el ministerio y una gran finca cafetalera donde se exportaba café.

La otra interrogativa es porque si acusan de lavado la contadora con iniciales A.F del ministerio pasó 2 días en investigación y hace 2 días salió libre? Si la más implicada es contabilidad en ese tipo de investigación.”

Preguntas pendientes de respuesta:

¿Cuánto perdieron en Nicaragua con la confiscación? ¿Qué bienes materiales perdieron?.

Muchos encuentran sospechosa su cercanía y alianza con la dictadura. ¿Cómo es posible que hayan mantenido esta alianza durante tanto tiempo a pesar de la persecución a las iglesias?.

En su último comunicado, ¿creen que la dictadura les devolverá todo lo que les fue confiscado? ¿Cuál es la razón de esta creencia?.