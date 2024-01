Cinismo: Rosario Murillo niega persecución religiosa pese a que tiene 18 sacerdotes presos

Equipo de Periodistas

Enero 04, 2024 03:10 PM

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo negó la persecución religiosa contra la iglesia católica en Nicaragua, pese a que mantiene encarcelados a 18 sacerdotes en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo”.

En su acostumbrada alocución este mediodía, Murillo leyó un poema escrito por Edwin Moncada en el que justifica la persecución contra la iglesia.

Aseguró que el pensamiento contiene “reflexiones verdaderas”, en el cual comienza con el salmo 5:4-6 “Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad”.

“En la vida, la fe o el arte la norma es que los individuos deben responder por sus actos ante la ley así sea en Roma o España. Sí en la España del querer hay 33 sacerdotes, no de lo bello que asoman en la cárcel y no por rezar el Ángelus al amanecer o en Estados Unidos o en Chile y nadie se asombra. Ah, pero si es en Nicaragua se rasgan la vestidura siempre sucede así”, leyó Murillo.

En el poema, Murillo resalta que no hay persecución religiosa en el país.

“La primera en rasgarse, es la mentira frente a la verdad, la mentira que tiene en la mira de su ira y su maldad todo lo que la celeste luz inspira. Falso que hay persecución religiosa, si arrestan a un cura por algo será, eso no es persecución religiosa. Por siglos y por las arcas abiertas se ha creído sobre las leyes y algunos jerarcas hasta por encima del Rey de Reyes”.

Asimismo, en el poema comparan la represión contra la iglesia con delitos comunes a ciudadanos.

“Si capturan a un tejedor de hamacas debido a X cosas por falta de balandran y vida lujosa, no ladrarán no dirán, hay persecución a la artesanía preciosa, los tejedores no se creen por arriba de nadie ni por debajo, trabajadores son, no piden ni viven de dádivas, para eso traman hamaca, no ataques contra la patria que amamos”, señaló.

Agrega “si echan preso a un maestro por infringir la ley, no dicen por eso de la persecución magisterial hay que huir los maestros. No se creen predestinados de ningún signo para decir amén”.

Asimismo, la sancionada vicepresidente insistió en que quiere la paz, desarrollo y un cambio de pensamiento, dirección,de enfoque, de perspectiva para dejar atrás, el derrumbe moral o espiritual.

“Siempre con la humildad de nuestra condición humana es en humildad que construimos es reconociendo el gran poder de Dios que podemos construir no es sintiéndonos o creyéndonos Dios porque no somos Dios y no podemos considerarnos más que Dios en este plano de vida. A nosotros los seres humanos nos corresponde ser humilde y reconocer ese gran poder de Dios transformador evolutivo, ese gran poder de Dios que los ilumina para crecer siempre”, dijo.

También reafirmó la celebre frase de Leonel Rugama “aquí nadie se rinde” “esa frase invicta que nos marca que se rinda tu madre, aquí nadie se rinde y todos los que quisieron utilizar todos lo que quisieron utilizar a Rubén, todos lo que quisieron utilizar a Leonel, ya sabemos dónde están? Ya sabemos cómo están y ya sabemos que aquí en esta Nicaragua invicta victoriosa, no se rinde nadie honor y gloria, al gran Leonel Rugama”.

En Nicaragua la dictadura sandinista ha ejecutado 740 ataques a la iglesia católica desde 2018 al cierre del 2023, entre detenciones arbitrarias a sacerdotes y dos obispos, así como la prohibición de más de 3 mil procesiones en semana santa, la prohibición de realizar posadas en diciembre, la vigilancia y acoso a sacerdotes al realizar sus misas.

Estos datos son documentados por la abogada Martha Patricia Molina, en su informe “Nicaragua ¿Una iglesia Perseguida?”. Solo en el año 2023 Molina registró 275 agresiones a la iglesia católica.