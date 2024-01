Sube precio de los uniformes escolares en Nicaragua tras regreso a clases

Equipo de Periodistas

Enero 06, 2024 11:09 AM

La chinandegana Rebeca Sánchez apartó 5 mil córdobas para hacer frente a los costos que conllevan el inicio del año escolar en este 2024. Con sus dos hijos de 9 y 11 años que cursan cuarto y sexto grado de educación primaria respectivamente.

“Ya estuve cotizando en el Mercado Central y sé que no me va alcanzar para solventar todo. Solamente las camisas de uniforme son 350 córdobas y el pantalón del mayor casi 700 córdobas. y aún falta mochilas y cuadernos, ni me acordaba de los zapatos”, comentó Sánchez preocupada por la carestía de los artículos escolares.

El ciclo escolar 2024 en Nicaragua inicia el próximo 29 de enero y los comerciantes de uniformes en diferentes mercados del país reportan una buena demanda de uniformes para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“Este año los uniformes subieron de precio igual que el año pasado, casi 10 córdobas más en camisas, pantalones, camisolines. Yo hice compras por mayor y podré dar un poquito favorable buscando más o menos vender”, comentó un comerciante del mercado La Terminal de León, quien prefirió no identificarse.

Los vendedores de uniformes explican que el precio varía en dependencia de la marca y talla de las prendas.

“Esta semana hubo poco movimiento, pero confiamos que desde el lunes las personas vengan a buscar el utilaje que van a necesitar. En camisas tenemos la marca Bondi, surtidas y escogidas desde la talla 4 hasta la L, camisa Asatex también”, dijo el comerciante.

Detalló que los precios de las prendas varían en dependencia de la talla. “Desde la talla 4 hasta la 18, que son las juveniles y las de niños, tienen un precio desde 160 hasta los 180 córdobas. Las tallas S, M, L, que son las de hombres, les salen desde los 190 córdobas”, explica la mujer.

Otras de las prendas con mayor demanda en estos días son los pantalones, cuyo valor varía en dependencia de la tela y de la talla.

En el mismo centro de compra un pantalón para niño en edad preescolar se cotiza en 250 córdobas, negociando una rebaja puede conseguir llevarlo en 240 córdobas el que hacemos aquí. Ya los manufacturados por fuera y tallas mayores pueden cotizarse hasta 700 córdobas”, explicó una vendedora de ropa.

Cuadernos listos

Los mercados están preparados con una amplia oferta de cuadernos, cosidos y de espiral. En las librerías grandes un cuaderno Smarty puede costar hasta 90 córdobas, pero en los mercados hay opciones definitivamente más baratas.

“Este año metí cuaderno universitario sencillo a 50 córdobas por unidad y 40 córdobas por docena. Los cuadernos ahora cuestan hasta diez córdobas más por unidad”, informó a 100%Noticias otro comerciante.

En útiles escolares un estudiante requiere además de cuadernos también lápices, estuches geométricos, colores y las mochilas que en marcar generales se cotizan hasta en 500 córdobas y marcas más reconocidas superan los C$1,500 córdobas.

Las colegiaturas también sufrieron un aumento en los colegios privados que aducen pagan más por costes de energía eléctrica y mantenimiento de infraestructura. Un colegio privado puede costar hasta C$1,500 córdobas la mensualidad, estos, cada año aumentan sus aranceles.