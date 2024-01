Opositores a Daniel Ortega reaccionan a destierro de Monseñor Álvarez y sacerdotes

Equipo de Periodistas

Enero 14, 2024 03:25 PM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este domingo a Roma a Monseñor Rolando Álvarez, quien tenía 527 días preso, al Obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas que habían sido encarcelados desde mediados de diciembre pasado en Nicaragua. En un comunicado el régimen oficializó el destierro de los 19 religiosos.

El excarcelado político José Antonio Peraza, en entrevista con 100%Noticias, consideró como “buena noticia” la excarcelación, pero con sabor a destierro.

“Esas son buenas noticias, pero también nos entristece porque sabemos que esto va para largo. Es una situación que no se va a resolver de la noche a la mañana”, dice Peraza.

“Fue una llamada de la arquidiócesis que le decía a un miembro de Monteverde que monseñor Álvarez había sido desterrado junto a los obispos”, dijo.

“También logramos conocer que monseñor Avilés había llamado desde el avión a su hermano para indicarle que se le comunicara a la familia de que había sido desterrado. Esas son las dos informaciones que tenemos”, afirmó Peraza dos horas después de conocer la noticia.

De acuerdo con Peraza tras el destierro de estos líderes religiosos podría darse una restructuración de la iglesia en Nicaragua.

“Prácticamente están haciendo lo mismo con la iglesia católica que hicieron con los 222 excarcelados políticos. Ya intentaron descabezar el liderazgo civil y político y ahora van con la Iglesia. Creo que no lo van a lograr”, afirma.

“La Iglesia tiene un mecanismo para resistir dentro y fuera de Nicaragua porque la iglesia no solo son sus sacerdotes, son sus feligreses que van a seguir asistiendo a misa y a las actividades religiosas de la iglesia católica y de la iglesia evangélica”, afirma.

Peraza insiste que el régimen de Ortega podría intentar nombrar en los puestos vacantes personas que sean afines o tolerantes con la tesis de permanecer callados o ignorar la represión que actualmente enfrenta el clero en el país centroamericano.

“Es un duro golpe porque la han descabezado, pero la Iglesia católica ha tenido duros golpes en toda su historia a nivel global y ya no se diga entrar en detalles con un país tan pequeñito como es Nicaragua y no me cabe duda que va a salir airosa de esta nueva lucha”, insiste.

Triunfo del pueblo de Nicaragua

En tanto, la defensora nicaragüense de derechos humanos Haydeé Castillo, considera que esta excarcelación y destierro de los religiosos es un triunfo del pueblo nicaragüense porque se comprueba que son inocentes de todas las falsas acusaciones del régimen.

“Queda demostrado que son inocentes igual que los más de 120 presos políticos que aún están en las cárceles”, dice tras expresar que en su contra se comete violación de derechos humanas porque “no podemos hablar de liberación”, afirma.

“Este es un destierro a pesar de que los han sacado y los han excarcelado, se les viola el derecho humano de permanecer en su territorio y estar libres y hacer el ejercicio que ellos hacían en la iglesia”, reprocha.

Castillo cree que el régimen “está perdiendo” al no sostener la narrativa de mentiras y termina cediendo, aunque acepta que se están violentando otros derechos. “Cuando nos unimos en la acción, trabajamos juntos, el pueblo logra realmente”, dice.

Asimismo, Castillo envió un mensaje a los familiares de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles.

"Vamos a seguir luchando para que liberen a todos los presos de la dictadura", dijo. También insistió en que "no podemos conformarnos con este destierro" de defensores de las libertades públicas, religiosas y los derechos humanos.

Haydeé Castillo cree que ahora teniendo a Monseñor Álvarez, Monseñor Báez y el resto de exiliados podría formarse un bloque de unidad para salir de la dictadura en una sola voz. “Este es el momento de la unidad en la acción”, puntualiza.

También se pronunció la activista política Alexa Zamora sobre este destierro de los 18 religiosos nicaragüenses y concuerda con Castillo que la excarcelación de Monseñor Álvarez podría ser el inicio a fortalecer la denuncia y reafirmar la transición hacia la democracia en Nicaragua.

Zamora advierte que se debe atender las futuras señales que mostrará el régimen para conocer el verdadero rol de este y las relaciones diplomáticas de la Santa Sede.

Rechazo a destierro

Organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega, aglutinadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), rechazaron el destierro de los 2 obispos, 15 sacerdotes y 2 seminaristas de la iglesia católica.

"Aun cuando han sido desterrados como delincuentes, la liberación de los sacerdotes y, en especial de Monseñor Álvarez es un triunfo de las gestiones del Vaticano, de la comunidad internacional, la oposición democrática organizada, y en especial del pueblo nicaragüense que resiste con manifestaciones de fe, sin descanso en posicionar el tema y exigir su liberación", expresaron en un comunicado.

También recordaron que quedan un buen números de presos políticos en las cárceles del régimen que deben ser liberados.

"La liberación de Monseñor Álvarez es un paso importante en la lucha por la democracia en Nicaragua. Sin embargo, es solo un paso. Seguiremos luchando hasta que todos los presos políticos sean liberados, y hasta que la dictadura Ortega-Murillo caiga".

AUN: "libertad religiosa sigue cautiva"

Los jóvenes aglutinados en la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) expresaron su alegría por la liberación de los sacerdotes.

"Nos alegra que los sacerdotes hayan salido de las cárceles de tortura de la dictadura. Nunca debieron ser encarcelados. Condenamos su destierro, que es un crimen de lesa humanidad más de la dictadura sandinista".

Advirtieron que aunque se da esta excarcelación, la "la libertad religiosa sigue cautiva".

"Seguimos atentos a nuestra iglesia católica en Nicaragua, a sus sacerdotes y pueblo católico. Nuestro país volverá a ser libre, viviremos en democracia y con justicia".

También la Alianza Nicaragüense por la Democracia (AND) de Los Ángeles, expresó su "alegría" por la excarcelación de los 19 sacerdotes secuestrados por el régimen, condenamos su expulsión como un crimen de lesa humanidad, seguiremos exigiendo la libertad de todos los presos políticos".

Han expulsado a dos obispos y 33 sacerdotes

El 18 de octubre pasado, el régimen en Nicaragua excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.

Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros 8 sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.

Con los dos obispos y 13 sacerdotes de hoy, suman 35 los curas excarcelados y enviados fuera de Nicaragua en el último año, sin incluir los seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.

Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

AVANZA y MU19 pronunciamiento

El movimiento político AVANZA y el Movimiento Universitario 19 de Abril, tildaron de "destierro planificado" de los 15 sacerdotes, 2 obispos y 2 seminaristas, tras la "larga jornada de detenciones y asedio a los líderes religiosos" por parte de la dictadura sandinista.

"Nos regocija saber que los líderes religiosos se encuentran en libertad bajo el mando del Vaticano recibiendo la atención necesaria luego del traumático ataque de la dictadura".

Recordaron que "todavía hay más de 80 presos políticos, entre los que se encuentra el vicepresidente del MU19A, Jasson Salazar y casi dos decenas de jóvenes que merecen una vida en libertad por derecho" y rechazaron que los presos políticos sea "instrumentalizados como una moneda de cambio de la dictadura sandinista".