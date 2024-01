Cardenal Brenes: Las 117 parroquias de la Arquidiócesis de Managua son atendidas por sacerdotes

Equipo de Periodistas

Enero 28, 2024 04:28 PM

Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a 19 religiosos nicaragüenses este mes de enero, Monseñor Leopoldo Brenes, Cardenal de la Iglesia Católica en Nicaragua, renovó los votos en su primer año de servicio a 13 presbíteros que pertenecen a la Arquidiócesis de Managua.

Brenes, afirmó en su homilía dominical, que todas las parroquias de Managua son atendidas.

“Gracias a Dios nosotros tenemos esa bendición que las 117 parroquias de la Arquidiócesis están siendo atendidas por los sacerdotes. Si una no tiene un párroco en este momento, la parroquia vecina de manera solidaria allí está acompañando a esa comunidad para que vaya adelante, siempre es necesario”, dijo el Cardenal durante la homilía dominical en la Catedral de Managua.

La Iglesia Católica en Nicaragua logró completar así las comunidades parroquiales que quedaron acéfalas desde que sus sacerdotes fueron secuestrados, encarcelados y luego desterrados hacia Roma.

Durante la celebración de aniversario sacerdotal, Brenes, expresó que en muchos países se habla de la “crisis de sacerdotes” por el tema de la falta de vocación para el servicio.

En el caso de Nicaragua más de 30 religiosos fueron encarcelados y expulsados del país.

“Sin embargo, el Señor bendice a nuestra provincia eclesiástica, bendice a nuestra arquidiócesis con estos sacerdotes jóvenes que hace un año fueron ordenados presbíteros”, dijo desde el púlpito

“Elevemos a Dios nuestras plegarias para darle gracias por el bien que hace a su iglesia, por el bien que hace a los presbíteros y pedirle que su servicio no falte nunca a su pueblo santo”, dijo el Cardenal.

Los trece sacerdotes que cumplieron 1 año de su misión de evangelización son:

1. El Padre Michael José Medina estaba en la Catedral de Managua y hoy es el párroco de la iglesia Santo Domingo (En los escombros).

2. Padre Jonathan, Vicario de la Catedral.

3. Padre Javier Flores de la parroquia San Judas Tadeo.

4. Padre José Ángel Sánchez, parroquia San Francisco de Paula.

5. Padre Walter Espinoza, formador del seminario Mayor.

6. Padre Sadid Valladares, Vicario Parroquial de Santa María, Reina de la Paz en Los Cedros.

7. Padre Leonel Gutiérrez, Vicario de la parroquia San Francisco en Bolonia.

8. Padre Luis Guevara, Vicario parroquial de la Basílica San Sebastián, Carazo.

9. Padre Migdonio Rubén Escobar, Vicario de Santo Domingo en Las Sierritas.

10. Padre Nelson Martínez, Vicario Nuestra Señora de La Merced , La Reynaga.

11. Padre Jhadiel Lumbí Arteaga, padre de la parroquia La Divina Misericordia.

12. Padre Orlando Ruiz (acompañante del Señor Arzobispo).

13. Padre Axel Rodríguez, Vicario de la Catedral.

La escalada represiva del régimen en contra la Iglesia Católica no cesa, en particular el destierro de sacerdotes y la intimidación de quienes permanecen en el país. A pesar de ello, no ha faltado la solidaridad y la cercanía de las comunidades eclesiales.

Los religiosos han sido recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano, por familias amigas en Estados Unidos u otros países, mientras en Costa Rica algunos sacerdotes forzados al exilio, fueron integrados a iglesias costarricenses para brindar su servicio pastoral.