Nicaragua reporta 5,112 los casos de neumonía en lo que va del año, 146 casos diarios

Equipo de Periodistas

Febrero 05, 2024 07:05 PM

Un total de 5.112 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, con un promedio de 146,3 casos por día, señala un informe divulgado este lunes en Managua por el Ministerio de Salud nicaragüense.



Las autoridades sanitarias reportaron 731 casos de neumonía en la primera semana de 2024, 1.270 en la segunda, 1.137 en la tercera, 1.069 en la cuarta, y 915 en la quinta semana, para totalizar 5.112 casos en 35 días, sin incluir este lunes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, sin precisar sobre el número de fallecidos.



Durante 2022, la causa más frecuente de hospitalización fue la neumonía (27.861), seguido de la diarrea y gastroenteritis infecciosa (15.573), las enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas (14.804), y la fiebre sospechosa de dengue (12.162), según el Mapa Nacional de Salud, que aún no actualiza los datos de 2023.



Las autoridades de Nicaragua han advertido sobre posibles enfermedades que podrían proliferar por las bajas temperaturas que han predominado en el inicio de año, y han aconsejado a la población protegerse en forma adecuada ante el frío para evitar contraer enfermedades respiratorias como gripe, laringitis, amigdalitis, así como infección por SARS-Cov-2.



Además, entre otras medidas, han recomendado a la población abrigarse, consumir vitamina C, no automedicarse y consumir abundantes líquidos.



Las bajas temperaturas son propias en esta época del año en Nicaragua, aunque no siempre este tipo de advertencias son emitidas.



La neumonía se ubica entre las primeras 10 causas de defunción en el país centroamericano, que son, en su orden, el infarto agudo del miocardio, cáncer o tumores malignos, diabetes, enfermedad renal crónica, accidente cerebrovascular, enfermedad hipertensiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes de transporte, neumonía, y enfermedad isquémica crónica del corazón.