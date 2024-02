Monseñor Báez pide eliminar "la religiosidad egoísta e hipócrita y el poder despótico y cruel"

Equipo de Periodistas

Febrero 13, 2024 11:50 AM

El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baéz, expresó en su cuenta de X, la necesidad de eliminar "la religiosidad egoísta". Báez se ha ausentado de las misas en la iglesia Santa Agatha de Miami, pero ocupa sus redes sociales para continuar evangelizando.

"Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes» (Mc 8,15). Dos estilos de vida inhumanos y perniciosos que hay que erradicar de la convivencia: la religiosidad egoísta e hipócrita y el poder despótico y cruel", aseguró Baéz.

LEER MÁS: Padre Marcos Somarriba : “Los tiranos y dictadores son la lepra de los pueblos”

El obispo, no celebra misa en la iglesia de Miami, tras la reunión con el Papa Francisco, quien lo confirmó como obispo auxiliar de Managua el pasado 20 de enero 2024.

“El papa Francisco me invitó a visitarlo y me recibió hoy en el Vaticano. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como Obispo Auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua. Hemos decidido encontrarnos varias veces más durante este año”, afirmó monseñor Silvio Báez a través de su cuenta en la red social X.

Régimen exalta diálogo con Vaticano

El encuentro entre el Papa y Monseñor Báez ocurrió una semana después de la liberación y destierro de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y de 18 sacerdotes más.

En esa ocasión el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificó como "viaje hacia el Vaticano de dos Obispos, quince Sacerdotes y dos Seminaristas".

SIGA LEYENDO: La condena de más de 26 años al obispo nicaragüense Rolando Álvarez cumple un año

En un comunicado la dictadura agradeció al Papa y a la Secretaría de Estado de la Santa Sede al Cardenal Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo, "por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas" para el "viaje".

"Reconocemos las posibilidades del Dialogo franco, directo, prudente y muy serio, un Dialogo responsable y cuidadoso, que ha hecho posible llegar a este día de Alabanza al Dios de Todos, que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar, desde la Fe, la tranquilidad de Espíritu y el Derecho a la Justicia y la Vida de las Familias Nicaragüenses", reza el comunicado del régimen en Nicaragua.