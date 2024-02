Báez: “en un ambiente religioso hipócrita, quien es íntegro y hace la voluntad de Dios es excluido”

Equipo de Periodistas

Febrero 15, 2024 10:00 AM

En el evangelio de hoy, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, dijo que Jesús padeció muchas cosas a manos de los ancianos, principales sacerdotes y escribas, al señalar que en la actualidad la verdad es perseguida y silenciada, hasta que la persona que hace la voluntad de Dios es excluida.

En su cuenta oficial en X antes Twitter, Báez se refiere al pasaje bíblico en Lucas 9:22 que dice “Jesús también les dijo a sus discípulos: «Yo, el Hijo del hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la Ley me rechazarán y me matarán; pero tres días después resucitaré.»

Al respecto, Monseñor Báez señala que en un mundo de mentiras, quien dice la verdad es perseguido y silenciado “en un ambiente religioso hipócrita, quien es íntegro y hace la voluntad de Dios es excluido; en un mundo de injusticias, el justo es repudiado, exiliado y hasta condenado a muerte”.

El próximo 23 de abril, el obispo auxiliar de Managua cumplirá cinco años de exilio, después que el papa Francisco le pidió que saliera del país en 2019, para protegerlo de las amenazas de muerte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En diversas entrevistas a medios de comunicación, el obispo ha señalado que salió de Nicaragua no por propia decisión sino en obediencia al papa Francisco, debido a las amenazas de muerte que estaba sufriendo.

“La explicación más paternal que él me dio fue – no quiero otro obispo mártir en Centroamérica-. Yo salí de Nicaragua llorando, y he pasado, estos años largos, en el exilio, con el sentimiento de nostalgia y de dolor por no estar presente físicamente en medio de mi pueblo. Pero como lo he dicho en otras oportunidades, uno no está donde tiene los pies, sino donde tiene el corazón y la mente”, expresó Báez en su momento.

Agrega “Y he aprendido que estar lejos no es siempre estar ausente. Estar lejos muchas veces es otra forma de estar presente, y yo he estado presente siempre con mi cariño de pastor, con mi oración constante y con mi predicación profética intentando iluminar la historia y comunicando esperanza al pueblo de Nicaragua”.

Desde Miami, Estados Unidos celebra la eucaristía en la iglesia Santa Agatha, la cual es un “santuario de peregrinación de los nicaragüenses exiliados”; esta semana se conoció que el religioso estará ausente de la eucaristía por varias semanas.