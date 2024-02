Policía en Nicaragua asedia a sacerdotes con preguntas sobre preferencias sexuales

Equipo de Periodistas

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que la policía sandinista mantiene el asedio e intimidación contra los sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua con visitas a las casas curales acompañadas de interrogatorios ofensivos.

Según Molina, estas visitas policiales demuestran que la situación de la iglesia continúa siendo adversa por los múltiples ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el prelado.

“Pareciera que han regresado a la paz y que no está ocurriendo nada. No es así. Los policías y miembros de la temida Seguridad del Estado están visitando a los sacerdotes en sus parroquias y casa curales, cuando ellos consideran que no hay presencia de fieles que den fe de estos asedios”, denunció.

La investigadora asegura que los oficiales de policía llegan una vez por semana a tomar fotos y videos de todo hasta de los servicios higiénicos.

“No se sabe que buscan pero su actitud es como si buscaran armas o bombas”, comentaron varios sacerdotes visitados a Molina.

Sobre los interrogatorios, la abogada denunció que los presbíteros están siendo víctimas de amplios interrogatorios “se les pregunta de sus preferencias sexuales, de la cantidad de hombres y mujeres que tienen, entre otras preguntas abusivas”.

También piden revisar los libros parroquiales y cualquier otro documento que consideren de interés como los títulos de propiedad e inmuebles.

“La presencia de CPC, paramilitares y policías de civil en misas y otras actividades que se realizan a lo interno de los templos es permanente. Nada los inmuta”.

Esta semana los católicos nicaragüenses celebraron el Miércoles de Ceniza que establece el inicio del tiempo de Cuaresma con tres obispos y decenas de sacerdotes en el exilio, en medio de roces con el régimen de Ortega.

La próxima semana el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, cumplirá 10 años de haber sido nombrado cardenal de la Iglesia Católica por el papa Francisco.

Para el cristianismo, la Cuaresma representa los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto, practicando ayuno y abstinencia, antes de dedicarse al evangelio.

Según la oenegé Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el régimen de Daniel Ortega ha desterrado, expulsado o impedido de ingresar al país a 170 sacerdotes -entre ellos tres obispos de la Conferencia Episcopal- así como a 76 monjas.

Entre esos religiosos se encuentran 12 sacerdotes que el Ejecutivo excarceló y posteriormente desterró al Vaticano en octubre de 2023, y los 19 sacerdotes y seminaristas excarcelados y desterrados en enero de 2024.