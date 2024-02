Equipo de Periodistas

Febrero 19, 2024 12:46 PM

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez Ortega, celebró el sacramento de la confirmación de 290 jóvenes en Miami.

En su cuenta de X informó que el pasado sábado 10 estuvo en la "confirmación de 200 jóvenes en el Colegio Belén de los padres jesuitas en Miami. De ellos cinco recibieron el bautismo. Agradezco a los padres jesuitas y a la comunidad educativa por su acogida fraterna".

Y el pasado sábado 17 de febrero, el obispo nicaragüense realizó la confirmación a 90 jóvenes de la parroquia St. John Neumann de Miami. "Agradezco al P. José Alfaro, párroco, P. Gustavo y P. Nick y a toda la comunidad por su acogida tan fraterna", dijo Báez.

Báez ha estado muy activo, aunque no brindando misa en la iglesia Santa Agatha de Miami, pero en gira por otras parroquias como las mencionadas. Además de evangelizar a través de su cuenta de X y poniendo el dedo en la llaga a la luz de la palabra.

En la homilía brindada a los jóvenes del Colegio Belén los instó a que permitan "que el Espíritu Santo venza el egoísmo y la indiferencia, dándote el valor de ser testigo de Jesús".

Homilía para la Confirmación

Queridos jóvenes:

Hoy recibirás el sacramento de la Confirmación. Este sacramento es un momento especial en tu vida cristiana donde experimentarás la gozosa presencia del Espíritu Santo. A través de este sacramento recibiréis un soplo fresco en vuestros corazones que os animará y renovará. Este soplo es el soplo del amor de Jesús, que os hará fuertes, alegres y capaces de vivir el Evangelio y dar testimonio de él en la sociedad. Todos estamos muy contentos por vosotros, queridos jóvenes, y rezaremos por vosotros.

Este Evangelio, que acabamos de escuchar hoy, nos ayuda a comprender mejor el misterio y la riqueza del sacramento que recibiréis hoy. El evangelio de hoy cuenta cómo Jesús alimentó a una gran multitud que tenía hambre en el desierto (Marcos 8:1-10). Jesús había pasado todo el día con aquella gente, hablándoles del Reino de Dios y curando sus enfermedades. Además, habían estado con Jesús durante tres días en un lugar solitario y desierto donde era imposible conseguir comida para una gran multitud.

Jesús sabía que entre esa multitud había gente enferma que no podía caminar, había gente pobre que no tendría nada para comprar comida, había mujeres solas y niños huérfanos que no sabrían adónde ir. Jesús sintió compasión por esa multitud. Se dio cuenta de que no habían comido y tendrían hambre. Jesús dijo a sus discípulos: “Si los envío hambrientos a sus casas, se desplomarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos” (Mc 8,3).

Jesús no quería que nadie pasara hambre sino que todos pudieran comer; no quería exponer a nadie a peligro ni dejar a nadie solo. Jesús se preocupa por las personas y continúa haciéndolo hoy. Él nos ama, nos cuida y satisface nuestras necesidades incluso hoy.

Los apóstoles informaron a Jesús que sólo tenían siete panes y unos pocos peces, lo cual era insuficiente para la multitud. Entonces Jesús “ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Luego, tomando los siete panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran, y ellos los repartieron entre la multitud. También comieron algunos peces. Dijo la bendición sobre ellos y ordenó que también los distribuyeran”. (Marcos 8:6).

De las manos de Jesús, el pan y el pescado pasaron a manos de los discípulos hasta llegar a manos del pueblo. El pan pasó de mano en mano, quedando en cada mano, pero sin agotarse. Los pocos panes se convirtieron en pan suficiente, pan infinito. No fue sólo una multiplicación de panes sino también una multiplicación de manos, de corazones y de amor. Esos panes y peces compartidos con amor significan el Cuerpo del Señor, presente en la Eucaristía.

La Eucaristía es el sacramento del amor de Jesús que se preocupa por nosotros y viene a nosotros para ayudarnos con nuestras necesidades. Jesús se preocupa por nuestras dificultades y está atento a nuestros problemas. El pan que Jesús proporcionó a la gente en el desierto simboliza el pan de la Eucaristía, el pan de amor, en el que Jesús viene a nuestras vidas para sostenernos, alimentarnos con su amor, consolarnos y darnos alegría y esperanza.

Esta eficacia de la Eucaristía en nuestra vida es gracias a la acción del Espíritu Santo, a quien recibiréis hoy en este sacramento. Invocamos al Espíritu Santo durante la Eucaristía para que el pan se convirtiera en el cuerpo de Jesús. Así, Jesús se hace presente por la acción del Espíritu Santo. De manera similar, el Espíritu Santo os transformará en pan vivo para alimentar y amar a los demás. El Espíritu Santo os enviará a anunciar el Evangelio y a distribuirlo como pan para la vida del mundo, así como Jesús multiplicó los panes para alimentar a la multitud hambrienta con sus manos compasivas. El Espíritu Santo os transformará en pan vivo para alimentar a los demás. Hay mucha hambre a nuestro alrededor: hambre de consuelo y de amor, hambre de pan, hambre de una sonrisa, hambre de esperanza y de luz. Cuando enfrentes este mundo hambriento, permite que el Espíritu Santo venza el egoísmo y la indiferencia, dándote el valor de ser testigo de Jesús.

Queridos jóvenes: seréis ungidos con el Espíritu Santo durante la celebración de la Eucaristía, recibiendo los dones y carismas necesarios para ser testigos de Jesús en el mundo. Mientras el obispo os unge con aceite, invoca al mismo Espíritu Santo para que descienda sobre vosotros. Que este Espíritu os llene de sus dones y os fortalezca para vivir al servicio de los demás.

Los invito a abrir completamente sus corazones para recibir el don del Espíritu Santo para que su amor fluya a través de ustedes como alimento, sanación y consuelo para un mundo todavía hambriento de verdad, esperanza, amor y alimento. Alimentados por el Cuerpo y la Sangre de Cristo y recibiendo plenamente el Espíritu Santo, podéis ser testigos fieles de Jesús para todas las personas. Vuestro compromiso juvenil puede renovar la Iglesia y la sociedad con el poder transformador del Evangelio.

Os animo a abrir vuestros corazones esta noche para recibir esta gran gracia. Así como el día de Pentecostés, cuando los discípulos se reunieron con la Virgen María en Jerusalén y todos fueron llenos del Espíritu Santo, nosotros también queremos abrirnos a su presencia. Por eso te invito a orar junto a la Virgen María y decirle: ¡Ven, Espíritu Santo! Digámoslo juntos: ¡Ven, Espíritu Santo!.