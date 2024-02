Liberan a periodista Joselin Montes, "la libertad no tiene precio" y agradece a Dios

Equipo de Periodistas

Febrero 23, 2024 11:10 AM

La periodista nicaragüense Joselin Montes fue liberada este viernes de un centro de detención en Georgia, Estados Unidos tras recibir el fallo favorable de un juez de Miami que ordenó frenar su deportación y ser puesta en libertad al no haber resistencia de la Fiscalía para que Montes permanezca en Estados Unidos.

Montes abandonó el lugar visiblemente emocionada con sus pocas pertenencias, primero se mostró sonriente al verse en libertad y luego estalló en llanto al abrazar a los suyos y confirmar que este momento tan esperado finalmente se convertía en realidad.

A su salida del centro de detención de Georgia le espera el abogado Pablo Cuevas de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos junto a algunos familiares con banderas azul y blanco en un vehículo que la llevaría a su hogar después de permanecer privada de su libertad desde abril del 2023.

“No llores, no llores, no llores corazón, tranquila” le repetían sus allegados al intentar animar y hacerla sentir cómoda en la transición a su libertad, pero la nicaragüense no pudo ocultar su emoción y no paraba de llorar.

A solo unos minutos de su liberación, familiares de Joselin detuvieron la marcha del vehículo para calmar las emociones de la nicaragüense tomando un poco de agua y confirmar a 100%Noticias que estaban viviendo un milagro con la liberación y el freno de la deportación de Montes a Nicaragua.

“Agradecida primeramente con Dios, si fue difícil, un proceso muy difícil, pero no imposible porque aquí estoy viendo la respuesta de Dios en mi vida”, expresó Montes en sus primeras declaraciones brindadas a 100% Noticias.

La periodista agradeció a las autoridades estadounidenses por permitirle salvaguardar su vida tras pasar un proceso migratorio privada de su libertad. “Estoy sumamente agradecida con Dios, agradecida con las personas que han estado desde el primer momento que yo toqué suelo estadounidense”, agregó.

“La libertad no tiene precio y la honra y la gloria sea para Jehová de los Ejércitos”, afirmó la nicaragüense tras señalar que seguirá apegada a Dios y disfrutará de la vida “que Dios me la ha preservado”. Montes estuvo 10 meses presa mientras duraba el proceso judicial.

Por su parte, Hamilton Sánchez, uno de los familiares que acompañó esta mañana a Montes afirmó que la liberación de Joselin es un milagro de Dios porque si bien es cierto era difícil de lograr coincidió que “para Dios no hay nada imposible” y aprovechó también para enviar un mensaje de agradecimiento a algunas amistades que durante este “difícil” proceso mostraron su cercanía para con la nicaragüense.