Youtuber venezolano Oscar Alejandro temió ser encarcelado en su visita a Nicaragua

Equipo de Periodistas

Marzo 04, 2024 12:23 PM

Oscar Alejandro Pérez Martínez, reconocido creador de contenido venezolano, viajó desde Miami a Nicaragua para sumergirse en la realidad del país centroamericano durante siete días. A través de sus redes sociales, compartió su experiencia en una serie de videos titulada "Así es la vida en dictadura".

En la primera entrega, Oscar Alejandro ofrece un adelanto de lo que se podrá ver en esta serie. Sus primeros pasos en Nicaragua le permitieron captar imágenes y sonidos que retratan la cotidianidad bajo un régimen dictatorial del que con sumo cuidado intentó no incomodar.

Oscar Alejandro confesó que tenía un poco de temor de ingresar al país por algunas experiencias de otros creadores de contenido, sin embargo, decidió visitar el país, para contar la realidad de los nicaragüenses en primera persona.

Al llegar al aeropuerto Augusto C. Sandino se identificó ante el agente de migración como creador de contenido para canal de YouTube y le expresó que su viaje era meramente por razones de turismo.

LEER MÁS: Alemania califica de injustificadas las acusaciones de Nicaragua en su demanda ante la CIJ

“No me preguntaron absolutamente nada”, contó Oscar Alejandro en sus primeras impresiones, pero al salir de las instalaciones y montarse en el taxi se le acercaron dos policías que “me preguntaron si era extranjero y por qué estaba grabando en el aeropuerto”, dijo.

Luego, narró que los oficiales le pidieron de manera amable que les mostrara la aplicación de YouTube en su celular y les mostrara el canal. “Se lo mostré y le tomaron fotos a la pantalla, me preguntaron además que si usaba Instagram y Tik Tok y que si se los podía mostrar, nuevamente le tomaron fotos a mis redes sociales y a mi identificación”, dijo.

Según Oscar Alejandro, los mismos oficiales le pidieron mostrar su equipo técnico que llevaba consigo y nuevamente le tomaron fotos a todo y por último le preguntaron en qué hotel se iba a hospedar.

“Fue ahí cuando entendí que durante mi estancia en el país estaría siendo monitoreado y ante cualquier cosa que pudiera mostrar en mis historias de Instagram podrían llegarme al hotel y meterme preso”, afirmó.

Al consultar porque tantas interrogantes de los oficiales hacia su persona, Oscar Alejandro dice que los oficiales respondieron que “era un procedimiento de rutina”, posteriormente le entregaron sus documentos y le dieron la bienvenida.

El objetivo de Oscar Alejandro es mostrar al mundo la realidad que viven los nicaragüenses, una realidad marcada por la falta de libertad, la censura y la represión. A través de su mirada honesta y sin filtros, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de vivir bajo un gobierno autoritario.

La censura en Nicaragua

Oscar Alejandro contó en este primer video que visitó Managua y al grabar centros públicos como el viejo centro de la capital tomó precauciones para no llamar la atención cómo no mencionar la palabra “dictadura” en cámara o comentar opiniones contra el régimen porque ya había sido advertido que le traería graves consecuencias.

“Solo dentro de estas cuatro paredes de mi hotel es que me siento tranquilo y seguro para hablarte de medios de comunicación”, dijo el venezolano al empezar a hablar de la realidad que observó en Nicaragua marcada por la falta de libertad, la censura y la represión.

“¿Hay medios libres de Nicaragua?, como te podrás imaginar la respuesta es no, no existe desde hace muchísimo tiempo los periódicos, tú caminas por la calle y no hay ni siquiera revistas no hay medios impresos en el país, con respecto a la radio todas transmite música, eso sí buena música”, insistió.

“Me puedo dar cuenta que acá no hay programas de opinión ni noticiero, todo está tranquilo en Nicaragua y eso me parece entre tantas cosas peligroso”, afirmó.

El venezolano explicó en su video que las críticas las hizo posterior a abandonar el país.