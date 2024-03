Padre Marcos Somarriba “Hay Judas modernos que venden a sus hermanos por unos pesos más”

Equipo de Periodistas

Marzo 24, 2024 02:00 PM

El sacerdote Marcos Somarriba dijo que en los tiempos modernos existen judas que venden a sus hermanos por unos pesos más, en una reflexión en torno a la traición a Jesús en el Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa para los creyentes católicos.

En su homilía, el religioso expresó que en la actualidad existen judas que venden a sus hermanos por dinero. “La traición de Judas indica el gran amor por el dinero y el amor por el dinero empuja a un amigo a traicionar a Jesús, era su amigo, era parte de sus discípulos ,así todavía hoy en nuestros días por 200 pesos al día se espía, se vigila, y se denuncia a quien es inocente y a quien piensa diferente a la élite que socava el derecho de vivir en libertad y justicia”, dijo el religioso.

Agrega que la entrega de Jesús vence todo insulto, toda tortura, y muerte a mano de los poderosos que se sienten ganadores “al imponer su voluntad despótica para justificar su autoritarismo y su poder abusivo a base de hacer sufrir a los inocentes”, dijo Somarriba.

Sostiene que en la actualidad se sigue crucificando a inocentes por la ambición de poder “por mantener lo que por fraude y robo han adquirido se crucifica y se condena a quienes reclaman justicia, libertad de nuestro mundo, a quienes reclaman los derechos humanos, que se respete la vida, que se respete la voluntad del pueblo”, dijo el sacerdotes desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Ágatha, en Miami.

Somarriba considera que el anuncio de la traición de Judas está a flor de labios hoy en la sociedad y los pueblos.

“Por unos cuantos pesos, beneficios propios, no importa que la vida de alguien se pierda, se entregue. En medio del pueblo todavía existen Judas modernos que venden a sus hermanos por unos pesos más, dinero manchado de sangre, mal habido que mal acabará también”, criticó el sacerdote a quienes sirven a malvados.

“Tú que persigues a tu hermano, a tu vecino, a tu compatriota, ayuna de la maldad en tu corazón,ayuna de venderte al mejor postor, ayuna de socavar tu conciencia y venderla a quienes después te van a traiciona…siempre he creído ser sapo no garantiza el charco, ser miembros de un clan no garantiza siempre la membresía, porque a ti mismo hermano y hermana que te prestas a condenar, a torturar, a asesinar a tus compatriotas, te pasarán la cuenta el día que no le seas útil”, les advirtió Marcos Somarriba.

En la prédica también, el padre Marcos también se refirió a Pedro, quien negó a Jesús tres veces.

“Existen Pedros modernos que desconocen a los hermanos que sufren persecución y muerte, que piensan como la élite, que condenan y matan a Jesús prójimo y piensan en un mesías triunfalista para justificar su poder y abuso sobre los demás, como las élites en el tiempo de Jesús”, dijo el religioso.

Al igual que el Sanedrín logró que otros crucificaran a Jesús, de la misma manera los poderosos buscan secuaces que crucifiquen por ellos.

“Buscan que otro haga el trabajo sucio porque no tienen el valor para hacerlo ellos, buscan secuaces que hagan daño a los demás en nombre de ellos, un pequeño Judas vive en cada uno de nosotros. !Hermano y hermana que traicionas a tu hermano, Jesús quiere que vivas y no te mueras¡, Jesús quiere que te arrepientas, te reconcilies, dejando atrás las agresiones y violaciones a tus hermanos, a quienes vendes por monedas manchadas de sangre”, exclamó el padre Marcos, llamando a la reflexión a quienes sirven a sistemas que violan Derechos Humanos.

En su mensaje añadió que al igual que Jesus vivió graves agresiones cuando fue apresado, de esa misma manera sufren los presos políticos

“Cuántos hermanos presos nos han dicho las barbaries que les han hecho inhumanamente, no importando su vida, su clamor de su salud, su libertad, sus derechos o su inocencia, pero al final seremos juzgados por el amor”, sostuvo el padre Marcos.

También se refirió a los asesinados y desaparecidos “Jesús no recibe ni siquiera una digna sepultura como tantos asesinados y muertos que han sido tirados en cráteres, que han sido votados y sepultados, escondidos, nunca van a poder conseguir apagar la vida”, comentó el religioso.

El sacerdote terminó diciendo que el significado de la muerte de Jesús, es la muerte de cada hermano o hermana sobre el calvario.

“La muerte de la lengua, del mal en el corazón humano y de las malas intenciones. matan en la vida, sobre el Calvario estamos delante de un ser humano torturado y excluido de la sociedad, completamente solo, condenado como herético y subversivo por el egoísmo y arrogancia de los poderosos, que se creen tener el poder de decidir quién vive y quién muere”, criticó Somarriba.