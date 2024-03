Padre Uriel Vallejos en viacrucis por migrantes: “Queremos suplicarle al Eterno Padre salir de la noche oscura”

Equipo de Periodistas

Marzo 23, 2024 04:55 PM

La pastoral migrante de la parroquia de San Isidro Labrador, en San José Costa Rica, realizó un viacrucis este sábado, por la comunidad nicaragüense exiliada en ese país y por la libertad de Nicaragua.

“Ofrecemos el Santo viacrucis por esta realidad tan dolorosa que nos corresponde vivir desde el exilio, rogando a Dios siempre para que nos ayude a salir de esta realidad y orar también por los hermanos que profesan la fe y aquellos también que no profesan ninguna fe que están dentro de la nación Nicaragua, para que el Señor les fortalezca, les anime siempre”, dijo el sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos, exiliado en Costa Rica.

“Hemos sido invocados para vivir este santo via cruz siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, de él que se entregó para darnos la liberación y la salvación, por medio de él queremos suplicarle al Eterno Padre salir de la noche oscura, de la pobreza, el desempleo, la migración, la violencia, la expatriación, la persecución, el odio y de tanta injusticia que como pueblo en el exilio hemos sufrido y están sufriendo dentro de nuestra patria”, fue parte de la oración previa a la salida del vía crucis que recorrió varios kilómetros en la ciudad.

Vallejos añadió “desde nuestro destierro queremos volver nuestra mirada a Jesús, en su camino de la cruz para retomar fuerzas y reencontrarnos con el Crucificado, símbolo de todos los crucificados de la historia y desde esa cruz reafirmar nuestra esperanza en la resurrección”, dijo el religioso.

Los fieles católicos que participaron, la mayoría exiliados en Costa Rica por la violencia política y la pobreza que impera en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega, llevaron banderas azul y blanco de la patria y la bandera blanca y amarilla de la Iglesia Católica de Nicaragua.

En cada una de las estaciones se observó fotografías de nicaragüenses asesinados por la dictadura durante las protestas del 2018, o en años posteriores, así como también fotografías de los presos políticos.

El niquinohomeño Alejandro Moraga recorrió cada estación del vía crucis , huyó de la persecución del régimen durante la “operación limpieza” en julio de 2018, que le costó la vida a decenas de nicaragüenses.

Moraga recorrió las estaciones portando el retrato de Carlos Erick López “Carlos Erick era un docente y daba clases en Nandasmo. Seguimos exigiendo justicia, hay más de 300 personas asesinadas por el régimen, que no han sido esclarecidas, sabemos que la guardia orteguista salía a dispararnos y él cayó producto de esas balas”, denunció el sobreviviente.

En otras de las estaciones fueron expuestas varias fotografías de jóvenes de Carazo que murieron a manos del régimen de Daniel Ortega, de fondo una pancarta dice “El exilio no es rendición”.

“En Carazo no podemos pedir por los caídos, no nos queda más que pedirle a Dios por lo que se vive en Nicaragua ya que no se puede hacer allá, al menos acompañar aquí, que dios nos ayude”, dijo una exiliada que prefirió el anonimato.

Mientras, en la siguiente estación sacra estaba las Misionera de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, expulsada en julio del año 2022.

“Está muy bien este viacrucis por todas esas injusticias cometidas, pero todo va a pasar y un día será Nicaragua libre y vamos a regresar, hemos sido muy apoyadas aquí”, dijo la Hermana Mary, una integrante de la orden, obligada a dejar proyectos humanitarios en el país.

También el sacerdote Harvin Padilla, exiliado opinó sobre la actividad religiosa “Queríamos unirnos con nuestra patria Nicaragua y con todos los migrantes. Estamos confiando que dios nos escucha y que está atento a nuestro clamor”, comentó Padilla.

Al finalizar el vía crucis, el sacerdote Uriel Vallejos, quien fuera párroco de la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa, aseguró que se encontraban en oración constante.

“Aquí estamos siempre orando por aquellos que están dentro del país, comprendemos el asedio, la amenaza, el chantaje, pero no hay que perder la fe, la confianza en el Señor, que vamos a regresar a nuestra patria en libertad, justicia y verdad”, concluyó el religioso.