Pausa y silencio de iglesia católica en Nicaragua fue impuesto, dice obispo hondureño

Abril 03, 2024 11:06 AM

Monseñor José Antonio Canales quien es el obispo de Danlí Honduras, cree que en Nicaragua hay un silencio impuesto a la iglesia católica. Asegura que el dolor más grande de religiosos expulsados de Nicaragua, es no cumplir su misión pastoral en el territorio que Dios le encomendó.



"La iglesia de Nicaragua se encuentra en un momento inédito en 500 de historia...Las opciones son quedarte callado o denunciar, pero si la Iglesia se queda callada, entonces no es la Iglesia de Cristo liberador, no se puede callar y seguir siendo Iglesia de Cristo", dijo el obispo.

El religioso se refirió al silencio de los obispos desterrados Rolando Álvarez y Silvio Báez, considera que ambos han sido obligados a callar.

"Es un momento de meditación de la Iglesia, ellos también son hombres que hablan muy bien y muy fuerte, pero hay que respetar este tiempo en que la situación se ha vuelto inesperada. Ningún ser humano, piensa o ha pensado en algún momento salir de su tierra de la forma en que a ellos les tocó salir. Entonces yo creo que ellos mismos están procesando y hay que dar una pausa, para que ellos puedan recuperarse y ver qué se puede hacer por Nicaragua", dijo Monseñor Canales a 100 % Noticias.

Según el Obispo, los religiosos desterrados están bien en el sentido físico pero trabajan en una restauración espiritual.

"Ningún ser humano puede estar feliz cuando ha sido desterrado de la tierra donde nació, donde creció, su gente y en este caso los sacerdotes y obispos, quienes tenían una encomienda dada por el Señor y por circunstancias puramente humanas y de injusticia, yo creo que es lo más doloroso, no estar en donde el Señor les encomendó", dijo el Obispo.

Monseñor Canales agregó, "me resulta muy difícil creer que nuestros superiores acepte tranquilamente que se deje sin pastores a un territorio pastoral. Yo creo que lo que hubo fue una imposición. Creo que la palabra negociación me suena demasiado elocuente. Cuando negocia no es en base a chantajes, ni a extorsión, sino que se trata de un nivel igualitario, pero cuando hay personas que están armadas hasta los dientes y en base a ese armamento, quieren humillar y hacer su voluntad. Yo creo que lo que hubo fue una imposición y pues la Iglesia ha tenido que aceptar" dijo el religiosos.

Respecto al silencio del Cardenal de la Iglesia Católica, Leopoldo Brenes, el obispo hondureño, dijo que "una cosa es estar afuera y otra cosa es estar adentro, la Conferencia Episcopal de Nicaragua sabe que sus hermanos centroamericanos tiene cualquier apoyo pastoral, nosotros estamos atentos.

Añadió que duda que el Papa Francisco acepte la renuncia del Cardenal Brenes "es un hombre fuerte Hombre que tiene buena salud, no veo que que el Papa le vaya a aceptar la renuncia en este momento, pero es solo una visión personal", sostuvo.

Según el jerarca hondureño, los religiosos de Centroamérica viven con mucho dolor lo que pasa en Nicaragua y la represión contra la Iglesia.

"Ninguno de nosotros es indiferente, duele mucho. Vimos en El Paraíso (ciudad hondureña), pues las calles a tope de fieles celebrando Domingo de Ramos, Viernes Santo, la Vigilia, el Domingo de Resurrección y a solo unos minutos, en el país vecino no pueden celebrar estas manifestaciones", comparó.

Sobre Rosario Murillo y su discurso de Dios, el obispo José Antonio Canales dice que la vice dictadora "vive en otro planeta".

"Ella se ha hecho un mundo que no existe, cualquier psicólogo te lo puede explicar. Cómo hay personas que crean en su mente un mundo que no existe. Cómo puede haber una Nicaragua de paz y amor cuando han habido encarcelamientos, robos de periódicos, universidades, colegios radios, cuando ha habido atropello a la libertad de expresión?", se preguntó Canales.

Siguió diciendo "dicen que lo que cosechas es lo que siembras. Nunca va a ser un país de paz y amor, cuando le preceden atropellos tan fuertes como los que han habido en Nicaragua. Ella tiene en su mente una Nicaragua que no existe".

Monseñor Canales recordó que en la historia de la humanidad se han cometido abominaciones en el nombre de Dios.

"Se han cometido atropellos, se han cometido crímenes en el nombre de Dios, Nada nuevo, pues incumple aquel mandamiento que dice: No tomarás el nombre de Dios en vano, nada nuevo hay bajo el sol", comentó el Obispo.