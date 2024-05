Carlos Fernando Chamorro recibe La Pluma de Oro de la Libertad de la WAN-IFRA

Equipo de Periodistas

Mayo 27, 2024 12:11 PM

El periodista nicaragüense Carlos Chamorro ha recibido este lunes el premio Pluma de Oro de la Libertad durante el 75 Congreso Mundial de Medios de Noticias de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que se celebra en Copenhague, por ser un símbolo del combate y el coraje "necesarios para seguir luchando en nombre de la libertad de prensa”.



“En un momento en que la libertad de prensa y la libertad de expresión están bajo ataque en Nicaragua, mientras existe un proceso de criminalización del periodismo independiente en otros países de América Latina, me siento profundamente honrado de recibir la Pluma de Oro de la Libertad”, dijo Chamorro, fundador del diario digital nicaragüense "Confidencial" y director y presentador del formato televisivo "Esta Semana", al aceptar el premio.



“Es un honor que recibo junto a mis compañeros de Confidencial, quienes hacen posible que sigamos haciendo periodismo de calidad en el exilio; y lo comparto con todos los periodistas independientes de Nicaragua, cuya resistencia, también en el exilio, representa la última reserva de libertad bajo una dictadura totalitaria”, agregó.



“Dedico este premio a todos los periodistas latinoamericanos que se enfrentan a la persecución política y al encarcelamiento, como Víctor Ticay en Nicaragua, José Rubén Zamora en Guatemala, Mayelín Rodríguez en Cuba y otros que están seriamente amenazados, como Gustavo Gorriti en Perú y el equipo de Armando.Info en Venezuela", explicó.



Chamorro, quien reside en Costa Rica en el exilio, recordó, a su vez, que es y será "siempre nicaragüense, a pesar de este crimen de lesa humanidad".

LEER MÁS: Detienen en Sébaco al presunto femicida de Santos Salgado, asesinada y quemada



"Y, gracias a la inmensa solidaridad de la comunidad internacional y particularmente del Gobierno de España, he recibido la nacionalidad española y hoy soy un nicaragüense que viaja con un pasaporte español", subrayó.



"Uno nunca está preparado para dejar su patria y salir al exilio. A finales de 2018 y otra vez a mediados de 2021, me tocó enfrentar la agonía de ese dilema: ser detenido ilegalmente y silenciado en la cárcel o salir al exilio con mi esposa, cruzando la frontera de Costa Rica por puntos ciegos, para preservar mi libertad y poder seguir ejerciendo el periodismo. Ahora, toda mi redacción y prácticamente toda la prensa independiente de Nicaragua está en el exilio", remarcó.



Asimismo, señaló que el "principal desafío, todos los días", es no sumergirse "en la burbuja del exilio, sino más bien seguir investigando y contando la crisis de una dictadura familiar totalitaria".



Y, por tanto, seguir poniendo de manifiesto "la corrupción pública y la extorsión contra las empresas y los ciudadanos, la persecución contra la Iglesia católica, la erosión que provoca la vigilancia política del régimen contra los funcionarios públicos, el éxodo masivo de los nicaragüenses y las historias de dolor y esperanza de nuestra vida cotidiana".



Por su parte, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en México y presidenta del World Editors Forum, la comunidad global de editores de WAN-IFRA, afirmó que el premio honra a “un periodista inmerso en la lucha por la libertad, acosado por la tragedia y que refleja el ascenso y la caída de la nación a la que ha servido durante décadas, cuya lucha y sacrificio continuos reflejan las esperanzas y los ideales de millones de personas por un futuro mejor”.



“En tiempos de polarización entre extremos políticos, la víctima siempre ha sido –y seguirá siendo– la prensa. Nuestro galardonado lo sabe muy bien. Su viaje desde la política hasta la cima de los medios ha cerrado el círculo y es profundamente personal, reflejando los altibajos del continente al que llama hogar”, añadió Ramos.



El padre del galardonado, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue director y editor de La Prensa y fue asesinado en 1978.



La Pluma de Oro de la Libertad es el premio anual de WAN-IFRA que reconoce a personas u organizaciones que han realizado una contribución destacada a la defensa y promoción de la libertad de prensa. El premiado es nominado entre una lista corta de candidatos por la junta directiva del Foro Mundial de Editores.